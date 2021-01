Wint Kompany op een dag de trofee ‘Trainer van het Jaar’? “Áls hij kampioen wordt met Anderlecht, zal meteen de deur opengaan bij Man City”

Gouden Schoen Mbokani was zeker van zijn stuk, maar greep toch naast de Gouden Schoen: “Ik zeg niks”

16 januari Dieu is de beste. Vond zijn Marlèneke, en ze was lang niet de enige. Helaas voor Mbokani waren er nét iets meer die voor Vanaken ­kozen. De Great Old moet dus nog even ­wachten op een opvolger voor Wilfried Van Moer. Volgend jaar dan maar?