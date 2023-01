Wie zijn de favorieten? Hoe verloopt de stemming? Hoe en wanneer kan je de show volgen? Alles wat je moet weten over de 69ste Gouden Schoen

Wie past het schoentje? Volgende week woensdag reikt HLN in samenwerking met VTM de 69ste Gouden Schoen uit aan de beste voetballer op de Belgische velden. Ontdek hier alles wat je moet weten over de meeste prestigieuze voetbalprijs van het land. Wie zijn de topfavorieten in de verschillende categorieën? Hoe verloopt de stemming en waar kan je die gala-avond met alles erop en eraan volgen?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Wie wint de Gouden Schoen 2022?

De Gouden Schoen, ‘s lands meest prestigieuze voetbalprijs staat te wachten op een nieuwe eigenaar. Sinds de eerste editie in 1954 is het zowat de Heilige Graal voor elke voetballer op de Belgische voetbalvelden. Het Laatste Nieuws reikt volgende week woensdag in samenwerking met VTM al voor de 69ste keer de onderscheiding uit.

Traditiegetrouw komt daar een heuse gala-avond voor de beau monde van het Belgische voetbal in Antwerpen bij kijken. Het belooft een avond vol glitter en glamour te worden met als apotheose dus de uitreiking van de Gouden Schoen.

Maar niet alleen de beste voetballer op Belgische velden krijgt een prijs. Ook de trofeeën voor beste Belgische vrouw, de Beste Belg in het Buitenland, de Doelman van het Jaar, de Belofte van het Jaar, de Coach van het Jaar, de Goal van het Jaar en de Comeback van het Jaar krijgen een laureaat.

KIJK. Vorig jaar won Paul Onuachu de Gouden Schoen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de avond van de waarheid is het nog even wachten, maar ondertussen zit je bij VTM, HLN.be en onze krant goed om alles op de voet te volgen. De komende dagen is de aanloop naar de 69ste Gouden Schoen op al onze kanalen van naald tot draad mee te beleven. Wie weet win jij daarbij wel een uniek gesigneerd truitje van de Rode Duivels.

Onze redactie sprak bovendien met de hoofdrolspelers in binnen- en buitenland, hoorde de kanshebbers over de verschillende categorieën heen en maakte zoals steeds diepgravende analyses. Verwacht je op weg naar 25 januari dus ook aan unieke reportages en spraakmakende interviews met een lach en een traan. Op tv, op het web en in de krant.

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Gala van de Gouden Schoen wordt integraal uitgezonden op VTM. De show start na ‘Familie’ op woensdag 25 januari om 20.35 uur. VTM-sportankers Lies Vandenberghe en Maarten Breckx gidsen je samen met Gilles De Bilde, die in 1994 zelf nog winnaar was, doorheen de avond. Aan het eind van een spannende show wordt dan de 69ste Gouden Schoen uitgereikt.

De ontvangst van de prominenten uit de Belgische voetbalwereld is bovendien al vanaf 18.45 uur live te volgen en te bekijken op HLN.be. Q-Music-stem Vincent Fierens en ex-Miss België Celine Van Ouytsel zullen de gasten op de rode loper verwelkomen. Ook die livestream belooft de moeite waard te zijn om te volgen, mogelijk wordt daar al ergens een tipje van een sluier opgelicht.

Volledig scherm Gilles De Bilde, Lies Vandenberghe en Maarten Breckx. © VTM

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je bent ervoor of je bent ertegen: de Gouden Schoen valt niet samen met een voetbalseizoen, wel met een kalenderjaar. In Antwerpen wordt dan ook de beste voetballer van het afgelopen jaar gekroond, vandaar dat we op 25 januari 2023 dus de Gouden Schoen 2022 uitreiken en niet die van 2023. Dat gegeven heeft zo z’n consequenties voor het verloop van de stemming.

De stemgerechtigden - sportjournalisten, ex-winnaars, leden van de Belgische voetbalbond en scheidsrechters - krijgen niet één, maar twee stemformulieren. In de eerste stemronde (juni) moeten zij een top drie met namen geven die het best presteerden in de eerste helft van het jaar. De eerste krijgt daarbij drie punten, de tweede twee en de derde nog één punt. In de tweede stemronde (december) komt dan een tweede formulier waarop hetzelfde gebeurt voor de tweede helft van het jaar.

Over alle andere categorieën wordt in ook in twee stemrondes beslist. Behalve voor de Gouden Schoen voor vrouwen, dat gebeurt na één stemronde op het einde van het jaar. De stemgerechtigden bij die categorie zijn ook anderen dan bij de Gouden Schoen voor mannen. Bij de vrouwen gaat het om ex-speelsters, clubleden en journalisten die specifiek het vrouwenvoetbal volgen.

Er is tot slot ook een onderscheiding waar de lezer zelf over beslist, want De ‘Goal van het Jaar’ kies jij. Onze sportredactie selecteerde tien pareltjes uit 2022. Stemmen op jouw favoriet kan tot 24 januari om 16 uur. Het doelpunt met de meeste stemmen wordt een dag later tijdens de rechtstreekse uitzending gekroond op het Gala van de Gouden Schoen.

Stem nu via onderstaande link De omhaal van Hong, de knal van De Laet of nog een ander pareltje? Stem op jouw favoriet en kies de ‘Goal van het Jaar’!

KIJK. De Goal van het Jaar: de tien genomineerden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gaat de Gouden Schoen voor het eerst sinds 1989 nog eens naar een doelman? Simon Mignolet wordt door velen getipt als topfavoriet bij uitstek. De Club Brugge-doelman kende een heel constant jaar met als orgelpunten cruciale saves in de Champions’ Play-offs en de Champions League.

De vraag is wie de doelman kan bedreigen? Tarik Tissoudali was sterk in de eerste helft van het jaar, maar is sinds deze zomer zwaar geblesseerd. Van titelverdediger Paul Onuachu kunnen we het omgekeerde zeggen: nergens tot dit najaar, nu weer aan de lopende band scorend.

En dus lijkt het erop dat de sterkste tegenstand vanuit de eigen rangen komt. Casper Nielsen presteerde uitstekend bij Union en deed het ook na zijn transfer naar Club goed. Hans Vanaken won de Gouden Schoen al twee keer en met Noa Lang kan alles of niets tegelijk.

Vraag is ook of de mannen van Union op genoeg stemmen kunnen rekenen voor hun sterke prestaties. Dan denken we aan namen als Dante Vanzeir, Deniz Undav, Teddy Teuma en Loïc Lapoussin. Hetzelfde geldt voor de spelers van Genk in het najaar: met name Bryan Heynen, Bilal El Khannouss en Mike Trésor.

In de andere categorieën vooral de ‘usual suspects’. Niemand kan rond Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne als Beste Belg in het Buitenland. Bij de vrouwen gonzen de namen van Tessa Wullaert en Janice Cayman opnieuw het luidst, al zijn er met Amber Tysiak en Nicky Evrard twee outsiders.

Voor Coach van het Jaar zijn er met Wouter Vrancken, Hein Vanhaezebrouck en Felice Mazzu drie gegadigden. Simon Mignolet staat in de categorie Doelman van het Jaar op eenzame hoogte, terwijl het bij de Belofte van het Jaar koffiedik kijken is. Bilal El Khannouss? Arthur Vermeeren? Zeno Debast? Iemand anders?

Volledig scherm Simon Mignolet. © Getty Images

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Drie voetballers wonnen meer dan twee keer in hun carrière de Gouden Schoen. Paul Van Himst is de absolute recordhouder met vier Gouden Schoenen (1960, 1961, 1965, 1974). Hij wordt op de voet gevolgd door Wilfried Van Moer (1966, 1969, 1970) en Jan Ceulemans (1980, 1985, 1986). Hans Vanaken is de laatste en voorlopig nog enig actieve voetballer die de Gouden Schoen twee keer won (2018 en 2019). Bij de vrouwen heeft Tessa Wullaert de meeste Gouden Schoenen verzameld. De aanvalster van Fortuna Sittard won drie keer (2016, 2018 en 2019). Janice Cayman kan op gelijke hoogte komen, zij won voorlopig twee keer (2017 en 2021).

Eden Hazard is nog altijd de Rode Duivel met de meeste onderscheidingen als ‘Beste Belg in het Buitenland’. Hij won in die categorie drie keer (2017, 2018, 2019). Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku kunnen met elk twee trofeeën op gelijke hoogte komen. Simon Mignolet is als keeper de primus met drie keer de prijs voor ‘Doelman van het Jaar (2019, 2020, 2021). Philippe Clement en Felice Mazzu zijn tot slot de trainers die het meest de eer van ‘Coach van het Jaar’ te beurt viel.

Volledig scherm Paul Van Himst won vier Gouden Schoenen. © BELGAIMAGE

Nog een paar leuke weetjes: • De eerste winnaar: Rik Coppens in 1954 • De jongste winnaar: Paul Van Himst in 1960 (17 jaar en 3 maanden) • De oudste winnaar: Lorenzo Staelens in 1999 (35 jaar en 8 maanden) • De eerste buitenlander: Johan Boskamp in 1975 • De laatste buitenlander: Paul Onuachu in 2021 • De eerste doelman: Jean Nicolay in 1963 • De laatste doelman: Michel Preud’homme in 1989 • Winst met de kleinste puntenmarge: Paul Van Himst (2 punten in 1961) • Winst met de grootste puntenmarge: Vincent Kompany (403 punten in 2004)

Volledig scherm Vincent Kompany won de Gouden Schoen in 2004 met de grootste puntenmarge ooit. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Gouden Schoen

2013: Thorgan Hazard (Zulte Waregem)

2014: Dennis Praet (Anderlecht)

2015: Sven Kums (AA Gent)

2016: José Izquierdo (Club Brugge)

2017: Ruud Vormer (Club Brugge)

2018: Hans Vanaken (Club Brugge)

2019: Hans Vanaken (Club Brugge)

2020: Lior Refaelov (Antwerp)

2021: Paul Onuachu (Racing Genk)

2022: ???

Volledig scherm Paul Onuachu kreeg vorig jaar de Gouden Schoen. © Belga

• Gouden Schoen vrouwen (sinds 2016)

2016: Tessa Wullaert (Wolfsburg)

2017: Tessa Wullaert (Manchester City)

2018: Janice Cayman (Montpellier)

2019: Tessa Wullaert (Manchester City)

2020: Tine De Caigny (Anderlecht)

2021: Janice Cayman (Olympique Lyon)

2022: ???

Volledig scherm Janice Cayman. © BELGA

• Beste Belgische Speler in het Buitenland

2013: Thibaut Courtois (Atlético Madrid)

2014: Thibaut Courtois (Atlético Madrid/Chelsea)

2015: Kevin De Bruyne (Wolfsburg/Manchester City)

2016: Kevin De Bruyne (Manchester City)

2017: Eden Hazard (Chelsea)

2018: Eden Hazard (Chelsea)

2019: Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

2020: Romelu Lukaku (Inter)

2021: Romelu Lukaku (Chelsea/Inter)

2022: ???

Volledig scherm Romelu Lukaku was vorig jaar de beste Belg in het Buitenland © VTM

• Coach van het Jaar

2013: Francky Dury (Zulte Waregem)

2014: Besnik Hasi (Anderlecht)

2015: Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

2016: Michel Preud’homme (Club Brugge)

2017: Felice Mazzu (Charleroi)

2018: Ivan Leko (Club Brugge)

2019: Philippe Clement (Racing Genk/Club Brugge)

2020: Philippe Clement (Club Brugge)

2021: Felice Mazzu (Union)

2022: ???

Volledig scherm Felice Mazzu. © BELGA

• Doelman van het Jaar

2013: Silvio Proto (Anderlecht)

2014: Mathew Ryan (Club Brugge)

2015: Matz Sels (AA Gent)

2016: Ludovic Butelle (Club Brugge)

2017: Lovre Kalinic (AA Gent)

2018: Lovre Kalinic (AA Gent)

2019: Simon Mignolet (Club Brugge)

2020: Simon Mignolet (Club Brugge)

2021: Simon Mignolet (Club Brugge)

2022: ???

Volledig scherm Simon Mignolet. © Jan De Meuleneir / Photo News

• Belofte van het Jaar

2013: Thorgan Hazard (Zulte Waregem)

2014: Youri Tielemans (Anderlecht)

2015: Youri Tielemans (Anderlecht)

2016: Leon Bailey (Racing Genk)

2017: Henry Onyekuru (Anderlecht)

2018: Wesley Moraes (Club Brugge)

2019: Yari Verschaeren (Anderlecht)

2020: Charles De Ketelaere (Club Brugge)

2021: Charles De Ketelaere (Club Brugge)

2022: ???

Volledig scherm Charles De Ketelaere (midden) won de voorbije twee jaren de trofee voor Beste Belofte. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.