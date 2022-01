Wie van de drie? Club-laureaten kiezen hun blauw-zwarte Gouden Schoen: “De Ketelaere is het grootste talent uit eigen opleiding sinds Lambert”

De uitreiking van de Gouden Schoen is deze avond (vanaf 20.35 uur) live te volgen op VTM Lees hier alles over de Gouden Schoen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Erwin Vandendaele (Gouden Schoen 1971): “De Ketelaere grootste talent sinds Lambert”

“Voor mij is het heel eenvoudig. Ik denk dat De Ketelaere de winnaar zal zijn. Volgens mij ligt Charles in pole position, mogelijk samen met Vanaken. Zoveel andere favorieten zijn er niet meer, behalve Lang dan. Een jongen met heel veel talent, die het de laatste tijd mogelijk bij veel stemmers verkorven heeft. Veel mensen nemen dat niet. Je moet altijd voornaam en positief blijven… en dat is een beetje zijn probleem.”

“Waarom Charles boven Hans? Ik vind zijn positie veel moeilijker. De moeilijkheidsgraad ligt hoger. De ruimte is meer beperkt en de tegenstrevers zitten je op de huid. Charles zit sterk ineen én heeft nu ook scorend vermogen. Bovendien begint hij nu ook met het hoofd te scoren. Voor mij kan hij zijn beste rendement halen als spits. Niet onbelangrijk: hij blijft ook bescheiden naar de buitenwereld, bijvoorbeeld in de omgang met de pers. Het bewijst dat hij geen kapsones heeft, dat hij een goede opvoeding kreeg. En dat is niet onbelangrijk in deze tijd (lacht). Charles is voor mij het grootste talent uit de eigen opleiding sinds Raoul Lambert. Daar gaapt een kloof van vijftig jaar tussen, dat weet ik wel, maar toch doet hij mij eraan denken. Er is er maar één zoals Charles voor mij, en dat is Raoul. Club heeft veel goeie spelers opgeleid, maar Charles is veruit de interessantste. Ik moet zowel Club als Charles zelf daarvoor feliciteren.”

Julien Cools (Gouden Schoen 1977): “Vanaken blijft heel speciaal”

“Mijn grote favoriet blijft Hans Vanaken. In de eerste ronde dacht ik meer aan Lang, toen hij dominant was. En minder irritant (grijnst). Hij maakte heel vaak het verschil op zichzelf, met zijn ritmeveranderingen. Dat was iets nieuw op de Belgische velden. Uiteindelijk grijp ik voor de tweede ronde terug naar Hans, die sowieso altijd in mijn top drie staat. Hij doet het toch nog steeds allemaal op zijn gekende manier, hé. Dat lijkt allemaal heel simpel, maar… Hans is eigenlijk een complete, volledige voetballer. Ik kan hem niet uit mijn lijst zetten - hij blijft heel speciaal. Charles De Ketelaere is er ook nog. Het kan perfect dat hij én De Gouden Schoen wint en Belofte van het Jaar wordt. Wat hem betreft, ben ik nieuwsgierig wat voor positie hij nu eigenlijk ambieert. Je kan niet blijven, links, rechts, diep of achter de spitsen spelen. Dat zien de ploegen in Europa ook. ‘Waar moeten we hem nu eigenlijk zetten’, vragen die zich af. In ieder geval ben ik héél benieuwd wélke ploeg het straks zal worden voor hem.”

Jan Ceulemans (Gouden Schoen 1980, 1985 en 1986): “Grote onderscheiding voor Charles”

“Wie de Schoen wint, interesseert me eigenlijk niet. Maar het zou toch ongelooflijk zijn als het niet ‘ene’ van Brugge is. Als je het parcours van die drie bekijkt, dan moet ik bekennen dat ik het niet weet. De Ketelaere zit natuurlijk in een ongelooflijke stijgende lijn. Die zal er heel dicht bij zijn. Lang is meer de flitser, die ook veel punten zal krijgen. En Hans… Als je er twee gewonnen hebt, speelt dat misschien mee bij de stemmers. Dan word je toch op een andere manier bekeken. Al is hij nu na een moeilijke periode helemaal terug.”

“In ieder geval heb ik een driestrijd van die aard binnen één ploeg nog nooit meegemaakt. Ik kan het mij niet herinneren. Dat zegt veel over de concurrentie, die er eigenlijk niet is. Ik had gedacht dat Onuachu in aanmerking zou komen, maar die maakt het dit seizoen niet waar. Die jongen heeft ongelooflijk scorend vermogen, maar dat komt er nu niet uit. En dat heeft niet alleen met de terugval van Genk te maken (grijnst). Charles heeft nu voor het tweede seizoen op rij bevestigd. En hij heeft ‘de kop’ - voor mij verdient hij een grote onderscheiding. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen hem drie punten zullen hebben gegeven.”

Franky Van der Elst (Gouden SChoen 1990 en 1996): “De Ketelaere zou een mooi verhaal zijn voor Club”

“Ik vind het moeilijk - voor elk van de drie valt wel iets te zeggen als winnaar van De Gouden Schoen. Ik denk toch dat De Ketelaere hem nu zal winnen. Hij is jong, het is een mooie voetballer en een nieuw gezicht. Iemand die veel toekomst heeft - Charles zou een mooie winnaar zijn. Mocht Hans nu zijn derde winnen, dan zou ik mij daar ook wel in vinden. Een goeie Champions League-campagne, sterke prestaties bij de nationale ploeg. En ook in België heeft hij zijn goals en zijn assists. Dat geldt ook voor Lang, die bij zijn aankomst meteen zijn stempel heeft gedrukt. Zijn eerste ronde, dat was toch sterk, hé (blaast). Daar zal hij heel véél punten hebben gescoord. Die tweede zal evenwel minder zijn. Charles heeft er dan weer heel veel in de tweede ronde, waar de mannen van Genk toch minder aanwezig zijn. Ik heb Undav, De Ketelaere en Vanaken punten gegeven. Als Onuachu vorig seizoen zoveel punten verdiende als topschutter, dan verdienen Undav of Vanzeir dat ook. Ik vrees dat er in de tweede speelronde maar twee van de drie Clubmannen op de stemformulieren zullen staan. ‘Lang met zijn streken, die geven we geen punten’. Aja, zo wordt er nu eenmaal geredeneerd”.

“De drie van Club zullen elkaar in de totaalstand niet ver ontlopen. Ze hebben gewoon alledrie goed gepresteerd. De Ketelaere, die jong en Belgisch is, zou een mooi verhaal zijn voor Club. Hij is opgegroeid vlakbij het stadion. En het is een echt jeugdproduct. Wie heeft dat al gedaan? Marc (Degryse, red.), maar die was van Ardooie. Het zou Charles ook nóg meer matuur en interessanter maken. Ook voor Club met het oog op een transfer.”

Paul Okon (Gouden Schoen 1995): “Als romanticus kies ik voor De Ketelaere”

“Ik ben een romanticus. Het verhaal van Charles De Ketelaere charmeert mij enorm. Een lokale jongen, die dicht bij het stadion woont en vanuit de jeugd doorgroeide tot in de eerste ploeg. Hij is zó belangrijk voor hen geworden. Bovendien ontwikkelt hij zich razendsnel. Alles wat hij doet is van zo’n hoog niveau. Kijk, Noa heeft ook veel goeie momenten gehad. Als hij wint kan je niet zeggen dat het niet verdiend is. Maar Charles maakt zó vaak het verschil. Hij scoort, geeft assists en kan ook nog eens veel verschillende posities aan. Hij mag van mij De Gouden Schoen winnen.”

Timmy Simons (Gouden Schoen 2002): “Prestaties van Hans worden onterecht als normaal beschouwd”

“Met de namen die in aanmerking komen, lijkt er geen twijfel mogelijk dat De Gouden Schoen naar Club Brugge gaat. En dat is terecht ook. Eentje van de drie kiezen is niet eenvoudig, want in principe kun je ze niet gaan vergelijken in hun prestaties. Ze hebben allemaal specifieke kwaliteiten. Ik denk toch dat Charles er nog iets bovenuit steekt. Van Hans zijn we het gewoon dat hij op zo’n hoog niveau presteert (grijnst). In de Champions League was hij ‘mega’ belangrijk. Doordat de stemmers dat als normaal beschouwen, wordt dat een beetje afgevlakt. Eigenlijk is dat niet terecht, want zonder hem zou Club een heel ander Club zijn. Charles daarentegen is ‘nieuw’. Vorig seizoen was-ie al goed, nu heeft hij bevestigd. Het is voor stemmers altijd leuker, als je dan toch twijfelt, om de nieuwkomer boven de gevestigde waarde te kiezen.”

“Of Noa Lang in aanmerking komt? Ja en neen. Hij was niet constant genoeg om op het einde van de rit in aanmerking te komen. Lang is anderzijds wél iemand met ongelooflijke flitsen, waarvoor de mensen naar het stadion komen en dus op zullen stemmen. Verder zie ik Onuachu, die vorig seizoen zeer sterk was, maar het nu wat moeilijker heeft. Club heeft, mede door die goeie prestaties in de Champions League, een streep voor”.”

