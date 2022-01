Wie past de schoen? Cayman, De Caigny en Wullaert gaan met drie de laatste rechte lijn in

Gouden SchoenIn Assepoester ging het nog om het schoentje of zelfs een muiltje. De sprookjestijd is al lang voorbij. Wegens foute en gruwelijk seksistische boel. We huldigen vanavond voor de zesde keer onze beste speelster van het jaar. Komen we uit bij vier keer Wullaert, twee keer Cayman of evenveel keer De Caigny?

De uitreiking van de Gouden Schoen is woensdagavond 12 januari (vanaf 20.35 uur) live te volgen op VTM Lees hier alles over de Gouden Schoen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

We weten allemaal dat voetbal een teamsport is, maar op weg naar de trofee wordt het in de laatste rechte lijn heel individueel gespeeld.

“Het is je team dat bepaalt of je een kans maakt om de Gouden Schoen te winnen.” Het zijn de woorden van Janice Cayman. Zij voetbalde zich via onder meer Beerse, OHL en Tienen naar een veelvoudig winnaar van de Champions League. Zij kan het dus weten. Tessa Wullaert speelt bloedfanatiek, pronkt met uitstekende stats en is op dat onderdeel niet te kloppen. Tine De Caigny bokst voor het eerst met de cijfers en de concurrentie in een vreemd land en zette een grote stap voorwaarts. Toch lijkt haar 2021 minder dan haar gouden 2020. Olympique Lyon, Anderlecht en Hoffenheim, daar speelt onze top 3. In het profvoetbal voor vrouwen zijn dat drie verschillende werelden.

Volledig scherm Tessa Wullaert bij Anderlecht. © BELGA

Red Flame

Deze krant kiest vanaf het begin uit alle Red Flames de kandidaat-winnaars. Dit jaar werden er acht genomineerd. Daar kan over gediscussieerd worden. Het is anders dan bij de mannen waar elke speler uit de Jupiler Pro League meedoet voor het allerhoogste.

Meedoen is niet hetzelfde als punten verdienen. Behalve de uitstekende Stefania Vatafu (van Anderlecht, niet iedere lezer zal haar kennen) is er niet nog een die een plaats bij de genomineerden kan opeisen. Van bij de Flames kan je er mogelijk een paar inwisselen voor anderen op de nominatielijst. Diede Lemey van Sassuolo bijvoorbeeld. Ze is al een paar seizoenen een voorbeeldige prof in Italië en jaar na jaar bij de beste doelvrouwen daar. Bij de Flames is ze derde doelvrouw. Hoe ga je haar kunde afwegen tegenover de anderen? Wie heeft haar vorig jaar twee keer zien keepen? Neen, die acht genomineerden zijn een beste voorselectie.

Volledig scherm Janice Cayman bij Lyon. © Photo News

Over de grens

Mag deze oudere vos nu eens in het kippenhok springen? De ontbolstering, de professionalisering van het Belgische vrouwenvoetbal is iets van de laatste paar jaren. En zelfs meer schijn dan werkelijkheid. Vanhaevermaet, Cayman, Philtjens, Lemey, De Caigny, Biesmans: als het even kan blijven zij aan de andere kant van de grens en fulltime prof. Bij een onweerstaanbaar aanbod is Wullaert ook weer weg. Amber Tysiak en die andere talenten die in de Scooore Super League onze aandacht verdienen, weten het: voor geluk, warmte en familiale geborgenheid brandt hier de lamp. Voor topvoetbal moet je Red Flame zijn en in het buitenland voetballen.

Profvoetbal is iets van profclubs. Daar delen de mannen de lakens uit. En de centen. Wat willen Anderlecht en Standard nog met hun vrouwenteam? We weten dat ze het niet breed hebben. Het is ook niet eerlijk om alleen hen te viseren. De rijke voetbalprovincie Antwerpen heeft niet eens een club in de Super League.

Volledig scherm Tine De Caigny won de vorige Gouden Schoen. © Gregory Van Gansen / Photo News

Meer profs nodig

Straks weten we wie de zesde Gouden Schoen voor vrouwen krijgt. In mei weten we of OHL met al zijn jong talent en geweld Anderlecht van een vijfde kampioenskroon op rij houdt. In de zomer weten we of het vrouwenvoetbal in ons land klaar is voor een volgende grote sprong voorwaarts. Dan moeten de Flames voor het eerst op een groot toernooi de tweede ronde halen.

Of we daarna nog vooruit kunnen, hangt van onze (mannen)clubs af. Er moet meer geld naar het vrouwenvoetbal. We hebben hier meer echte profs nodig. Dan moeten we niet meer bij de Flames naar een Gouden Schoen zoeken maar kunnen we gewoon in de competitie de beste speelster belonen. En dan beginnen we vanzelf met de verkiezing van de beste Belgische in het buitenland.

Wullaert, Cayman of De Caigny: wie hem ook wint, wordt straks voor een jaar een ambassadrice voor alles wat beter kan in het vrouwenvoetbal.

Tessa, Janice of Tine?

TESSA WULLAERT (28): Anderlecht

Gouden Schoen 2016, 2018, 2019 - 104 caps, 54 goals

JANICE CAYMAN (33): Olympique Lyon

Gouden Schoen 2017 - 119 interlands, 46 goals

TINE DE CAIGNY (24): Hoffenheim

Gouden Schoen 2020 - 67 caps, 33 goals

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.