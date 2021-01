Wie bezet plaatsen 20 tot en met 16 in uitslag van Gouden Schoen?

Gouden Schoen Krijgen Gouden Schoen-win­naars van Beerschot, Antwerp of Genk eindelijk opvolging? “Foto met Pelé hangt thuis ingekaderd”

5:00 Pakt Club Brugge voor de vijfde keer op rij de hoofdprijs, of is een club aan het feest voor wie de laatste Gouden Schoen uit het verre verleden dateert? Raphael Holzhauser kan voor Beerschot in de voetsporen treden van Rik Coppens, de allereerste laureaat in 1954. Antwerp hoopt dat Lior Refaelov de laatste rood-witte Gouden Schoen van Wilfried Van Moer in 1966 opvolgt. En Genk heeft met Paul Onuachu en Theo Bongonda zelfs twee ijzers in het vuur om Wesley Sonck als laatste Genkwinnaar in 2001 af te lossen.