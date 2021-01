Wie bezet plaatsen 15 tot en met 11 in uitslag van Gouden Schoen?

Gouden Schoen Kijk en luister naar onze Gouden Schoen-pod­cast, met Jan Mulder als presenta­tor: “Als Kompany tijd krijgt, maakt hij Anderlecht kampioen”

6 januari Een speciale aflevering van ‘Top of the League’, de voetbalpodcast van HLN.be en VTM Nieuws. Dit keer hebben Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse het over de Gouden Schoen, die volgende week woensdag wordt uitgereikt. Het drietal neemt 10 stellingen onder de loep. En dat in 45 minuten.