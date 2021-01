Wie bezet de plaatsen 41 tot en met 31 in uitslag van Gouden Schoen?

Gouden Schoen Slechtste resultaat ooit voor Anderlecht (13de): “Op termijn leveren we weer een Gouden Schoen”

16 januari Nacer Chadli als dertiende. Voor wie bijgelovig is, was het geen verrassing dat Anderlecht nooit slechter deed op de Gouden Schoen. Paars-wit verbrak vanavond in Puurs nog maar eens een negatief record. Tot dusver was Anderlecht als collectief nooit lager dan de top 11 geëindigd – Pierre Hanon in 1958 en vorig jaar Adrien Trebel –, maar nu was het dus nóg dramatischer. Michael Verschueren bleef evenwel hoopvol: “Dit is niet van onze gewoonte, ik ben ervan overtuigd dat we op termijn weer kunnen meespelen voor het allerhoogste. We hebben een pak jonge spelers die er aankomen, binnen één à twee jaar kunnen we daar de vruchten van plukken. Ik geloof erin. Op termijn leveren we weer een Gouden Schoen.”