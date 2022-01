Welke van deze tien parels uit 2021 is de mooiste? Stem op jouw favoriet en kies de ‘Goal van het Jaar’

Gouden Schoen POLL. Wie moet volgens u de Gouden Schoen winnen?

Gaat de meest prestigieuze individuele voetbalprijs van ons land dit jaar naar een Club Brugge-speler? Noa Lang, Charles De Ketelaere en Hans Vanaken behoren alvast tot de absolute favorieten. Of wordt het Paul Onuachu, doelpuntenmachine van Racing Genk? En wat met Dante Vanzeir en Deniz Undav, die met promovendus Union aan de leiding staan in de Jupiler Pro League? Nu de laatste speeldag van 2021 achter de rug is, hebben de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Maar wie verdient volgens u de Gouden Schoen? Laat het ons weten in onderstaande poll!

29 december