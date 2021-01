Waalse analisten schuiven Holzhauser naar voren als Gouden Schoen: “Dankzij hem heb ik graag naar de matchen van Beerschot gekeken”

Gouden Schoen Na dominante eerste ronde is Eden Hazard voor de derde opeenvol­gen­de keer Beste Belg in het Buitenland

15 januari Drie vingertjes omhoog. Een zuivere hattrick voor Eden Hazard als Beste Belg in het Buitenland. Optimaal geprofiteerd van het stemsysteem: dominant in de eerste stemronde bij Chelsea, daarna geholpen door de tweestrijd tussen Kevin De Bruyne en ‘Big Rom’. De bevestiging dat geen enkele Rode Duivel in 2019 een volledig jaar schitterde.