Voorzitter Gheysens bewondert Refaelov: “Lior is een man met een prachtige attitude”

Gouden SchoenAntwerp-voorzitter Paul Gheysens was in z’n nopjes met Gouden Schoen Lior Refaelov. “Dit is heel belangrijk voor de club, ik had het aanvankelijk toch wat onderschat.”

Lior Refaelov mag dan wel de op drie na oudste zijn om de Gouden Schoen te ontvangen, maar de Great Old beleeft nu definitief een tweede jeugd. De bekroning van Refaelov zet eens te meer in de verf dat Antwerp sinds de intrede van bouwheer Paul Gheysens de ladder van het Belgische voetballandschap bestormt. Toen het nieuws gisteravond de Bosuil bereikte, overmande trots de voorzitter van het stamnummer 1. “Zijn attitude is misschien nog grootser dan zijn prestaties.”

Voor elke buitenstaander is het een huzarenstuk wat Antwerp in enkele jaren voor mekaar krijgt. Voor Paul Gheysens mag het gerust nog wat meer zijn. De voorzitter maakte het moment de gloire van Refaelov mee vanop de Bosuil in het gezelschap van zijn sportieve steun en toeverlaat Luciano D’Onofrio en diens rechterhand Sven Jaecques. “Dit is fantastisch”, zei Gheysens. “In de eerste plaats voor Lior en zijn mooie gezin, maar ook voor de club en de fans. Dit moet ook de spelers een boost geven. Lior heeft enorm veel klasse. Zijn attitude is misschien nog grootser dan zijn prestaties en mooie doelpunten. Hij is een voorbeeld voor de jeugd én gaat nog bepalend zijn. Als club bouwen we hier stap voor stap op verder aan iets moois.”

Volledig scherm Sven Jacques, Luciano D'Onofrio, Lior en Gal Refaelov en Paul Gheysens. © Gregory Van Gansen / Photo News

Van 1966 was het geleden dat een Antwerp-speler de grootste individuele trofee in het Belgische voetbal in de wacht sleepte. 54 (!) jaar zitten er tussen Wilfried Van Moer en Lior Refaelov. Het lijkt een eeuwigheid. Sinds gisteravond maakt de Israëliër definitief deel uit van de geschiedenis van de club. Lior Refaelov heeft (nog) niet het statuut van zijn voorgangers, maar mag met deze trofee zijn voet naast clublegendes en Gouden Schoen-winnaars Vic Mees en Wilfried Van Moer zetten.

Na de beker dus een nieuwe prijs voor Antwerp. De financiële injecties van Gheysens geven Antwerp de slagkracht om weer bovenaan mee te doen, maar wat te zeggen van Luciano D’Onofrio die met Refaelov al aan zijn vijfde Gouden Schoen als sportieve baas toe is. Na vier met Standard, nu een eerste met Antwerp. “Ik ben enorm blij voor de club en voor Lior zelf”, zei D’Onofrio. “Ik ben niet verrast. In voetbal weet je nooit, maar het is onze verdienste dat we in hem geloofden als speler. Hij heeft zich verzorgd en hopelijk blijft hij dat doen en gaat hij ons nog mooie momenten bezorgen.”

Lees ook.

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm Antwerp-voorzitter Paul Gheysens in het gebouw van News City. © VTM