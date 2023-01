“Volgend jaar is hij van jou, capi!”: hilariteit bij spelers van Union, die aanvoerder Teuma z’n eigen Gouden Schoen schenken

‘Gaawe Schoeng’ wordt straks voor derde opeenvol­gen­de keer uitgereikt in Antwerpen: Antwerpse bedenker, maar zelden Antwerpse winnaar

Voor het derde jaar op rij wordt de Gouden Schoen uitgereikt in Antwerpen. Da’s een beetje thuiskomen, want het concept werd destijds bedacht door een Antwerpenaar. Desondanks sleepten slechts weinig spelers uit de Koekenstad de Schoen in de wacht. “Dat Lozano nooit won, blijft een schande.” Een blik op de Antwerpse historie van de ‘Gaawe Schoeng’.

25 januari