Vier OHL-spelers kregen stem(men) voor Gouden Schoen, Marc Brys schetst de waarde van z’n kwartet

Kamal Sowah: 20 jaar, 6 goals, 4 assists

“Goud”

“Als er één speler in onze kern is die alles heeft… Kamal Sowah. Hij heeft een uitzonderlijk loopvermogen. Doet enorm veel high speed intensity runs, aan hoge snelheid. Heeft goede voeten, denkt snel. En hij werkt voor het team. Als je over een totaalpakket spreekt - bij hem is dat redelijk goed gevuld. Sowah is goud.”

“Mogen we blij zijn dat de Brexit er is? (Lacht) Je weet waaraan je begint als je samenwerkt met een club als Leicester, natuurlijk. Maar ik denk dat het nog te vroeg is voor hem om naar Engeland te gaan. Hij moet eerst zijn huidige prestaties bestendigen. Zijn lichaam moet daarvoor nog sterker worden. Je ziet nu dat hij, ondanks zijn jonge leeftijd, langer nodig heeft om te recupereren dan anderen. Omdat hij zoveel intensief werk doet.”

Thomas Henry: 26 jaar, 13 goals, 3 assists

“Eigenlijk nog maar 22"

“Henry is een laatbloeier. Hij is pas op late leeftijd begonnen met voetballen, op een laag echelon. Thomas heeft zichzelf gaandeweg ontdekt. Die ontdekking is nog altijd bezig. Ook voor hem is het een verrassing dat hij aan de winterstop dertien goals in eerste klasse heeft gemaakt. Maar hij mag nu niet blijven stilstaan. Hij moet elke keer opnieuw zijn lat en ambities verleggen. Dat gaat hem goed af. Hij blijft altijd cool, is zelfs een beetje timide.”

“Op zijn identiteitskaart staat misschien 26. Maar eigenlijk is Henry een speler van 22 qua formatie. Hij heeft zoveel jaren verloren door zijn late opstart. Dat maakt dat hij op technisch vlak, qua positiespel ook, nog veel op te pikken heeft. Ik ben niet de trainer die een speler ten alle kosten bij zal houden. Maar ik hoop dat hij samen met OHL een volgende stap kan zetten. Wij hebben ook nog progressiemarge.”

Xavier Mercier: 31 jaar, 5 goals, 11 assists

“Teert niet meer op talent”

“Mercier is 31. Het is niet alsof hij plots boven water komt. Ik heb al vaker gezegd dat ik in het verleden altijd jaloers was op de tegenstander als die Xavier kon opstellen. Maar hij heeft altijd geteerd op zijn talent. Dat was voldoende voor hem - hij stak er sowieso bovenuit. Maar nu heeft hij de drang en de ambitie om er elke week te staan. Hij heeft fysiek zijn grenzen verlegd. Daardoor is hij frisser, ook in het hoofd, en ook tot diep in de tweede helft. Dat maakt een groot verschil. De aandacht die zijn goede prestaties met zich meebrengt, zal ook wel een rol spelen. Dat stimuleert hem om te blijven gaan. De uitdaging is om deze vorm vast te houden. We hebben geprobeerd om al zijn kwaliteiten uit te spelen - ons systeem is afgestemd op onze offensieve troeven.”

David Hubert: 32 jaar, 1 goal, 0 assists

“Mijn verlengstuk”

“David Hubert verdient zijn stem. Hij is niet de meest sexy voetballer - een understatement. Maar hij is zo belangrijk voor de ploeg. Een organisator. Conditioneel enorm fit. Geen vliegmachine, maar dat moet ook niet in zijn functie. Hij is bezig met de essentie. Een verlengstuk van mezelf. Het is geen toeval dat hij bezig is met zijn trainerscursus. Voor OHL is David een enorm belangrijke speler. Een natuurlijke leider, die perfect gebruikmaakt van zijn stemtimbre.”

