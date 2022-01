Van De Ketelaere over Onuachu tot Vanzeir: dit zijn de acht favorieten voor de Gouden Schoen

Gouden 11Op 12 januari wordt de Gouden Schoen uitgereikt en zullen we weten wie Lior Refaelov opvolgt. Het belooft een bloedstollende editie te worden, want een uitgesproken topfavoriet is er dit jaar niet. Heeft u één of meerdere kanshebbers in uw Gouden 11 -ploeg? Dit zijn onze 8 favorieten.

1) Charles De Ketelaere (Club Brugge, 20 miljoen euro)

Misschien wel dé topfavoriet? De amper 20-jarige De Ketelaere is in een mum van tijd uitgegroeid tot een absolute sterkhouder van blauw-zwart. Vorig seizoen speelde De Ketelaere al erg sterk, maar verweet men hem een gebrek aan efficiëntie. Dit seizoen scoorde hij al negen keer en gaf hij eveneens al zes assists. De Rode Duivel werd door Clement in de spits geposteerd, maar Schreuder lijkt De Ketelaere te gaan uitspelen als aanvallende middenvelder. Het jeugdproduct van Club Brugge zal de huidige landskampioen ongetwijfeld veel geld opleveren. Een mogelijke Gouden Schoen zou zijn marktwaarde alleen maar opdrijven.

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © Photo News

2) Noa Lang (Club Brugge, 28 miljoen euro)

Maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Club Brugge en drukte meteen zijn stempel. Lang scoorde veertien doelpunten en gaf negen assists. Ook dit seizoen kan hij mooie cijfers laten optekenen. De ex-Ajacied deed de netten al zes keer trillen en fungeerde reeds tien keer als aangever. Enkel Xavier Mercier van OH Leuven heeft meer assists achter zijn naam staan: elf om precies te zijn. Lang is een enfant terrible en doet soms al eens onnodige dingen. Hij pakte bijvoorbeeld net voor de winterstop een domme rode kaart in de Brugse derby. “Het karakter van Noa Lang gaat hem punten en misschien wel de Gouden Schoen kosten”, aldus onze huisanalist Marc Degryse in de gloednieuwe HLN Sportcast.

Volledig scherm Noa Lang. © Photo News

3) Hans Vanaken (Club Brugge, 25 miljoen euro)

Vanaken kan voor de derde keer de Gouden Schoen winnen. De 29-jarige middenvelder zat tijdens het EK meer op de tribune dan op de bank, maar wordt dankzij zijn sterke prestaties voor vol aanzien als Rode Duivel. In de Champions League scoorde Vanaken zowel tegen PSG, Manchester City als tegen Leipzig. West Ham had vergaande interesse afgelopen zomer, maar hij besloot in Brugge te blijven. Vanaken is een absolute clublegende aan het worden.

Volledig scherm Hans Vanaken. © Photo News

4) Paul Onuachu (Racing Genk, 28 miljoen euro)

Werd de Gouden Schoen eind vorig seizoen uitgereikt, dan had de boomlange spits met een straat voorsprong gewonnen. Onuachu won met Racing Genk de beker en pakte ei zo na de dubbel met de Limburgers. Na fenomenale play-offs werd Genk net tweede. Onuachu maakte maar liefst 33 doelpunten. Hij leek een mooie transfer te maken, maar dat kwam er bizar genoeg niet van. De Nigeriaan bleef in ons land, maar het draait voorlopig niet bij Genk. De troepen van Bernd Storck staan op een troosteloze negende plaats. Ook Onuachu heeft het lastig, maar scoorde toch alweer twaalf keer.

Volledig scherm Paul Onuachu. © REUTERS

5) Junya Ito (Racing Genk, 23 miljoen euro)

De Japanse flankaanvaller van Racing Genk kan verschrikkelijk goed voetballen. Vooral als aangever is hij geniaal. Vorig seizoen gaf hij zestien assists in de competitie en ook nu zit hij alweer aan acht beslissende passes. De Limburgers spelen een slap seizoen, maar Ito is de enige die zo goed als iedere week op niveau speelt. Op zijn 28ste is hij is klaar voor een stapje hogerop.

Volledig scherm Junya Ito. © BELGA

6) Sergio Gómez (RSC Anderlecht, 14 miljoen euro)

Dé revelatie dit seizoen in de Jupiler Pro League. Bij Barcelona en Dortmund kon hij niet doorbreken, maar Kompany posteerde hem op de linksachterpositie en dat pakte meer dan goed uit. De 21-jarige Spanjaard scoorde dit seizoen - in alle competities samen - al zes keer en fungeerde eveneens dertien keer als aangever. Hij werd in de jeugd van Barcelona ‘de nieuwe Iniesta’ genoemd.

Volledig scherm Sergio Gómez © Photo News

7) Deniz Undav (Union, 13 miljoen euro)

De topschutter in onze hoogste klasse met zestien doelpunten. Samen met zijn spitsbroeder Dante Vanzeir maakt hij enorm veel indruk. De promovendus staat nog steeds aan de leiding in de Jupiler Pro League en mag steeds meer dromen van een Leicester-scenario. De Brusselaars staan zeven punten voor op Club Brugge. Als Undav blijft scoren, ziet het er goed uit. De Duitse targetspits zal heel wat punten krijgen in de tweede stemronde en is dus een kanshebber om de Gouden Schoen in de wacht te slepen.

Volledig scherm Deniz Undav. © Photo News

8) Dante Vanzeir (Union, 17 miljoen euro)

Net als zijn maatje Undav is ook hij een doelpuntenmachine. Vanzeir wist al elf keer de weg naar het doel te vinden in de Jupiler Pro League. Door zijn goede prestaties werd hij beloond met een selectie voor de Rode Duivels. Vanzeir mocht in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales na 58 minuten invallen. Een mooi moment voor Vanzeir en Union. Onze jonge landgenoot werd de eerste Union-speler die voor de Rode Duivels in actie kwam sinds Jan Verheyen in 1976.

Volledig scherm Dante Vanzeir. © Photo News

