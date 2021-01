Twee Japanners in top 15: Gouden Schoen wordt steeds internationaler

Berugi no kogane no kutsu - vrij vertaald 'De Belgische Gouden Schoen'. In Japan oefenen ze er beter al maar even op, want in de verkiezing van de beste voetballer van vorig jaar in onze competitie zijn opnieuw twee Japanners vertegenwoordigd in de top 15. Ryota Morioka van Charleroi deelt plaats 13 met Ruud Vormer, hij behaalde 11 punten. Morioka is één van de smaakmakers bij Sporting Charleroi en behaalde eerder al een knappe 5de plaats in 2017, toen hij mooie dingen bij Waasland-Beveren liet zien. Datzelfde jaar behaalde Yuya Kubo van AA Gent de 11de plaats. In 2017 stond er nog een Aziaat in de top tien, Iraniër Kaveh Rezaei parkeerde zich op een gedeelde achtste plaats.