‘THE DAY AFTER’ LIVE. Na training smullen Refaelov & co van prachtige taart, het feestvarken zelf overstelpt met felicitaties: “Ik krijg ze zelfs niet allemaal gelezen”

Gouden Schoen Marc Degryse: “Refaelov beleeft tweede jeugd bij Antwerp”

13 januari Marc Degryse, de Gouden Schoen van 1991, heeft de verwachte namen in zijn top drie staan. “Onuachu, Holzhauser en Refaelov als winnaar. Hij beleeft zijn tweede jeugd bij Antwerp en was beslissend in de bekerfinale tegen Club Brugge”, zegt Degryse in VTM Nieuws.