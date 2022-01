Terug in de tijd met kinderen van ex-chef sport en medegrondlegger Jan Pulinx: “De deurbel rinkelde. En toen stond Van Himst daar”

Gouden Schoen Gaan Undav of Vanzeir Gilles De Bilde achterna? “Ik was destijds ook geen favoriet, dat is ook helemaal anders uitge­draaid”

Voor de strafste stats dit seizoen tekent het Union-koningskoppel Deniz Undav en Dante Vanzeir. Samen hebben ze een voet in liefst 45 goals. Analist Gilles De Bilde, het levende bewijs dat het wel zou kunnen voor één van de twee, schat hun kansen op de trofee echter wel gering in. “Ze scoren slechts in één stemronde én pakken punten van mekaar af.”

7 januari