Stoot Nicky Evrard de ‘Grote Twee’ van de Gouden Schoen-troon? Het jaar van de drie favorietes doorgelicht

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tessa Wullaert • Fortuna Sittard: Straffe statistieken

Statistieken spreken soms voor zich. En bij Tessa Wullaert is dat het geval. De ‘leading lady’ van het Belgische vrouwenvoetbal pakte vorig seizoen de dubbel – titel én beker – met Anderlecht. Ze klokte af op een astronomisch totaal van 35 competitiedoelpunten en achttien assists had ze achter haar naam. Wullaert op haar best. En dat onder geen al te makkelijke omstandigheden. Want niet vergeten: in een Belgische damescompetitie die qua professionalisme nog véél stappen kan zetten, vertolkte zij ook naast het veld een voortrekkersrol.

In de zomer kende ze een goed EK – op niveau, zonder meer – met de Red Flames. Een kwartfinale als resultaat. Nóg in die zomer maakte Wullaert een toptransfer naar het ambitieuze Fortuna Sittard in Nederland – een aanbieding die ze niet kon weigeren. Daar werd ze binnengehaald als dé grote ster van het team. En jawel, ook daar rijgt ze de statistieken aan elkaar. De teller staat op zeven goals en negen assists in tien wedstrijden. Op basis van die cijfers verdient niemand de Gouden Schoen meer dan Wullaert, toch?

Maar was dat vorig jaar ook al niet het geval? Zij vond in elk geval van wel. «Ik ben een winnaar, dus de ontgoocheling is natuurlijk heel groot», was Wullaert toen zichtbaar teleurgesteld toen Janice Cayman tot winnares werd uitgeroepen. «Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik nog meer kon doen.» Na drie Gouden Schoenen (2016, 2018, 2019) liggen de verwachtingen nu eenmaal hoger voor haar. Was haar alweer ijzersterke jaar nu wel goed genoeg om haar vierde Gouden Schoen te winnen?

Volledig scherm © Photo News

Janice Cayman • Olympique Lyon: Champions League gewonnen

Noem Janice Cayman en er springt voor ons één moment uit in het voorbije jaar: haar doelpunt op het EK tegen topland Frankrijk. Het leverde jammer genoeg geen puntengewin op voor de Red Flames, die verloren met 2-1. Voor Cayman zelf was het echter een speciaal moment. Gescoord op een groot toernooi tegen het land dat haar al zoveel gegeven heeft: ze speelde er in het verleden voor Juvisy en Montpellier en komt nog steeds uit voor Olympique Lyon. Dé Europese grootmacht in het vrouwenvoetbal die vorig seizoen Frans kampioen werd én voor de achtste keer de Champions League won. Cayman, die veelal vanop de bank begint, mocht tien minuten invallen in de finale tegen Barcelona.

De Gouden Schoen-winnares van vorig jaar en 2017 ziet haar contract bij Lyon in juni aflopen. Benieuwd of ze zal (en kan) verlengen. Eén ding is duidelijk: stoppen als profvoetbalster zal ze niet. Daarvoor houdt ze nog te veel van het spelletje. Een terugkeer naar België lijkt ook nog niet aan de orde. De avonturier in haar heeft nog wel zin in enkele jaren in het buitenland. Op haar 34ste is ze nog altijd hyperambitieus. Dankzij haar ervaring aan de absolute top blijft ze een interessant profiel voor veel clubs. En ook haar polyvalentie is een troef. Bij de Red Flames zou de aanvallende middenveldster overigens op termijn wel eens kunnen uitgroeien tot vaste rechtsback, zodat de jeugd kan doorstromen in het offensieve compartiment.

Volledig scherm © Photo News

Nicky Evrard • OH Leuven: Beste Flame op EK

Haar vriendin en ploegmaat Shari Van Belle zal duimen vanavond. Evrard is de eerste doelvrouw ooit bij de genomineerden voor de Gouden Schoen. En dat is geheel terecht. U herinnert zich ongetwijfeld haar uitmuntende EK. Twee strafschopreddingen, secuur over de hele lijn. Simpelweg de beste Red Flame op het toernooi. Sindsdien kent heel voetbalminnend België Evrard. «Nu komen er mensen soms handtekeningen en foto’s vragen. Ik word meer herkend als de keepster van de Red Flames», zo vertelde ze in een interview met deze krant. «Voor het EK was ik bij een klein publiek bekend, maar ik heb de indruk dat ik nu op hetzelfde lijstje kom te staan als Janice, Tessa en Tine.»

In clubverband kwam Evrard in het eerste deel van 2022 nog uit voor AA Gent, dat play-off 2 speelde. Niets meer dan een middenmoter dus. Máár ze kon er zich wel onderscheiden en werd opgepikt door OH Leuven, de grote titeluitdager van Anderlecht. Evrard slikte tot dusver dit seizoen – houd u vast – amper zes tegendoelpunten in vijftien matchen. Betrouwbaar sluitstuk van een sterke defensie.

Dat gaat ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Chelsea toonde interesse, Wolfsburg zou gepolst hebben. Evrard heeft echter de brandende ambitie om kampioen te worden met OHL en nadien een stap hogerop te zetten. Champions League-voetbal als grote droom. Maar eerst haar eerste Gouden Schoen winnen?

Volledig scherm Nicky Evrard. © Photo News

Het kiessysteem: 128 stemgerechtigden Het kiessysteem verschilt van dat van de mannen dat al sinds 1954 bestaat. De eerste was voor Rik Coppens (1930 - 2015). De eerst schoen voor de vrouwen was die voor 2017, gewonnen door Tessa Wullaert. We verschaffen u met plezier inzage bij de verkiezing van de Belgische speelster van het jaar. Het verschil tussen man en vrouw Bij de mannen zou het duidelijk moeten zijn. De beste speler van het pas afgelopen jaar in de Jupiler Pro League wint de Gouden Schoen. Er zijn twee stemrondes, in juli en in december. Voetbaljournalisten mogen stemmen, bestuurders van de Voetbalbond, scheidsrechters en ex-winnaars. Niet iedereen vult zijn stemformulier in maar ieder jaar wordt er wel een heel hoog percentage formulieren ingevuld teruggestuurd. Dat is bij de vrouwen niet anders. De stemgerechtigden geven een, twee en drie punten. De speler die de meeste punten pakt, wint. Bij de vrouwen zit het anders in elkaar. Van bij het begin werd er geöpteerd voor Belgische internationals, speelsters van de Red Flames. De stemgerechtigden kunnen onder de loupe nemen wat iedere genomineerde speelster het afgelopen jaar gepresteerd heeft. Deze krant nomineert een aantal voetbalsters, voor 2022 zijn het er acht. De stemgerechtigden geven vijf punten aan de beste en voorts quoteren ze nog vier speelsters met vier, drie, twee of een punt. De stemgerechtigden Voor 2022 zijn er via mail 54 vrouwen en 74 mannen uitgenodigd om online te stemmen. 128 stemgerechtigden uit zeven categorieën: - 35 uit de staff van de Red Flames - 10 bestuurders van de Voetbalbond - 2 ex-bondscoaches - 17 oud-speelsters - 30 sportieve medewerkers van Super League clubs - 8 scheidsrechters - 26 journalisten Via hun stemmen zijn er per speler maximaal 128 keer 5 en dus 640 punten te verdienen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.