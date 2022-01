Stem op uw ‘Goal van het Jaar’: dit zijn de drie overgebleven pareltjes

Gouden Schoen Dit was ‘the day after’ van kersvers Gouden Schoen Lior Refaelov: ontelbare felicita­ties en interviews, maar er loerden ook verrassin­gen om de hoek

De eerste werkdag van Lior Refaelov als nieuwe Gouden Schoen zit erop! Vanochtend arriveerde hij rond 9u met kleine oogjes op de Bosuil, waar hij na een teammeeting en een training van een uurtje zich samen met zijn ploegmaats tegoed deed aan een stukje van zijn prachtige feesttaart. Na de middag volgden nog wat interviews, maar er wachtten hem ook nog enkele verrassingen. Wij zaten de hele dag mee in het spoor van de kersverse Gouden Schoen, hieronder herbeleeft u zijn ‘day after’ in woord en in beeld!

14 januari