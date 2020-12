Stef Wauters presenteert de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen

“Elk jaar opnieuw wordt er uitgekeken naar De Gouden Schoen", aldus Wauters. “Dus ook in dit bijzondere jaar mag deze belangrijke avond niet ontbreken. Voor het eerst zal De Gouden Schoen niet gepaard gaan met een grote gala-avond, maar dat belet ons niet om de live-uitzending in een gala-jasje te steken en de uitreiking in ere te houden. Nu is het vol spanning afwachten wie De Gouden Schoen 2020 mee naar huis zal nemen.”

Voor het eerst in 50 jaar gebeurde de stemming voor De Gouden Schoen niet in twee beurten, maar was er één stemronde door het beperkt aantal gespeelde competitiewedstrijden en bekermatchen in de eerste helft van dit jaar. Voor de vijfde editie van De Gouden Schoen voor vrouwen werd zoals steeds in één ronde gestemd. Naast De Gouden Schoen voor de mannen en voor de vrouwen reikt Het Laatste Nieuws op woensdag 13 januari ook prijzen uit in de categorieën ‘Belofte van het jaar’, ‘Trainer van het jaar’, ‘Doelman van het jaar’ en ‘Beste Belg in het buitenland’.