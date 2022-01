Simon Mignolet, straks opnieuw vader, derde keer op rij Doelman van het Jaar: “Nóg mooier na lastig 2021”

Lees hier alles over de Gouden Schoen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

First things first. Bovenop zijn prijs bleek dat Simon Mignolet straks opnieuw vader wordt. Zijn vriendin Jasmien is zwanger - in maart krijgt Lex (2) er een broertje of een zusje bij: “(lacht) Naast het veld is er sowieso beter nieuws op komst. Het afgelopen jaar ben ik een nonkel, mijn twee grootvaders en nog enkele mensen in mijn naast omgeving verloren. Maart zal wat dat betreft goed nieuws brengen.”

In afwachting van een tweede spruit pakte de doelman van Club Brugge alvast voor de derde keer op rij de trofee van Doelman van het Jaar. De tegenstand stond deze keer niet op de foto - ‘Big Si’ won met een verbluffende meerderheid van de stemmen: “Ik weet niet hoe groot mijn voorsprong is. In ieder geval is de hattrick compleet. Die eerste in een half jaar tijd was de mooiste, de tweede de meest complete. Dit was de moeilijkste. Zowel op als naast het veld was dit een lastig jaar. Op het veld met die blessure, ernaast met enkele spijtige overlijdens. Dit maakt deze prijs nóg mooier na zo’n moeilijk jaar.”

Simon Mignolet en vriendin Jasmien Claes.

Met zijn derde opeenvolgende prijs laat Mignolet tweevoudig winnaar Lovre Kalinic (AA Gent) achter zich. Zonder zijn beste seizoen te spelen, kreeg Mignolet net bij de vorige twee edities een pak punten toegekend. Maar liefst 585 in totaal, dat zijn er ruim 300 meer dan naaste achtervolger Hervé Koffi (Moeskroen/Charleroi).

Mignolet blijft zo de individuele prijzen opstapelen sinds zijn terugkeer naar België. En dat ondanks een mindere herfstperiode, waarin de doelman nogal atypisch enkele keren in de fout ging. Geen erg, zo vonden de stemmers - Mignolet bewees over het ganse kalenderjaar opnieuw zijn waarde voor blauw-zwart. Niet alleen in het voorjaar, ook in zijn op papier minst goeie seizoenshelft, die net achter de rug is. Met topprestaties in Union en Charleroi (beiden 0-1) en recenter in de penaltyreeks op Genk of in de topper tegen Anderlecht had de sterkhouder van Club alsnog een groot aandeel in de prestaties van blauw-zwart: “De laatste twee maanden is het opnieuw in stijgende lijn. Het is een kwestie van in dit kalenderjaar de titel te pakken en goeie play-offs te spelen. Er opnieuw te staan voor Club Brugge zoals ik er altijd stond.”

Simon Mignolet werd voor de derde keer verkozen tot Doelman van het Jaar.

Zijn drie trofeeën staan mooi op de kast, maar Mignolet zou Mignolet niet zijn als hij daar in 2022 genoegen mee zou nemen. Straks kan hij écht voor een perfect rapport gaan, als hij bovenop die derde trofee van Doelman van het Jaar ook nog eens een derde opeenvolgende landstitel binnenhaalt sinds zijn terugkeer naar België.

De volledige uitslag:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 585

2. Hervé Koffi (Moeskroen/Charleroi) 276

3. Jean Butez (Antwerp FC) 231

4. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 184

5. Arnaud Bodart (Standard) 172

6. Anthony Moris (Union) 110

7. Sinan Bolat (AA Gent) 108

8. Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) 60

9. Rafael Romo (OHL) 43

10. Mike Vanhamel (Beerschot) 38

11. Yannick Thoelen (KV Mechelen) 21

12. Marko Ilic (KV Kortrijk) 14

13. Louis Bostyn (Zulte Waregem) 10

14. Thomas Didillon (Cercle Brugge) 8

15. Ortwin De Wolf (Antwerp FC) 6

16. Gaëtan Coucke (KV Mechelen) 6

17. Bart Verbruggen (Anderlecht) 5

Daniel Schmidt (Sint-Truiden) 5

19. Théo Defourny (Eupen) 4

20. Danny Vukovic (KRC Genk) 3

Guillaume Hubert (KV Oostende) 3

Nicolas Penneteau (Charleroi) 3

Nordin Jackers (Waasland-Beveren) 3

24. Guillaume Dietsch (Seraing) 1

Alireza Beiranvand (Antwerp FC) 1

Robin Himmelmann (Eupen) 1

Timon Wellenreuther (Anderlecht) 1

Simon Mignolet.

Erelijst

2013: Silvio Proto

2014: Mathew Ryan

2015: Matz Sels

2016: Ludovic Butelle

2017: Lovre Kalinić

2018: Lovre Kalinić

2019: Simon Mignolet

2020: Simon Mignolet

2021: Simon Mignolet

