Simon Mignolet maakt favorietenrol met glans waar en pakt Gouden Schoen: “Dit koester ik voor de rest van mijn leven”

Het is de ultieme bekroning voor zijn carrière. Simon Mignolet (34) is de nieuwe Gouden Schoen - de eerste doelman sinds Michel Preud’homme. “Dit koester ik voor de rest van mijn leven.”

Klik HIER voor een overzicht voor alle laureaten van het 69ste Gala van de Gouden Schoen!

Zenuwen? Kent hij zelden tot nooit. Of laat hij toch niet zien.

Bij aankomst in Antwerp Expo woensdagavond zag Mignolet er relaxed uit.

Zij aan zij met vrouw Yasmien. Een fonkeling in de ogen bij allebei. Zijn familie op de achtergrond. Broer, mama, papa, schoonfamilie… “Stress? Dat had ik toen ik in de file zat hier naartoe.”

Na de vele mediaverplichtingen en foto’s op de rode loper - noblesse oblige - stapte hij de zaal binnen.

Wat eten, wat babbelen, later mocht hij genieten van de show.

Iets na half tien werd zijn naam dan uiteindelijk omgeroepen - eerder was hij logischerwijs ook Doelman van het Jaar geworden.

“De Gouden Schoen 2022: Simon Mignolet”.

Zijn voorsprong was historisch groot.

***

1963: Jean Nicolay

1967: Fernand Boone

1972: Christian Piot

1978: Jean-Marie Pfaff

1987 en 1989: Michel Preud’homme

Ziedaar alle doelmannen die ooit de Gouden Schoen wonnen. Mignolet komt met andere woorden in een illuster rijtje terecht. Na zijn wereldprestatie op het veld van Atlético Madrid werd zijn naam nog meer naar voren gebracht als kandidaat nummer één om de Schoen te winnen. Daarover zei hij toen: “Het is niet evident om als doelman in het oog te springen én in het collectieve geheugen te blijven zitten van de mensen die stemmen.”

Net dat deed Mignolet wel. In eerste instantie in de competitie. Toen hij de beslissende factor was voor Club Brugge in de Champions’ play-offs. Met cruciale saves, door samen met zijn verdediging in vier van de zes wedstrijden de nul te houden.

KIJK. De beste saves van Mignolet in de Champions League-poule

Hij was de grote constante bij de landskampioen. Een leider in de puurste vorm van het woord. De ‘porte-parole’ van de spelersgroep. In goede en kwade dagen.

Mignolet is iemand die zegt waar het op staat, die ook mindere prestaties niet verdoezelt. Al zijn die er weinig geweest in beide stemrondes. Mignolet speelde op een bijzonder hoog niveau in de maanden die er toe deden.

Naast de play-offs dus ook in de Champions League. Daar hield hij in liefst vijf wedstrijden de nul. Schudde hij de ene na de andere redding uit zijn mouw. Met handen, voeten, kin en armen.

In Brugge weten ze: ‘because maybe, he’s gonna be the one that saves us’. Mignolet werd omgedoopt tot ‘Wonderwall’.

Dat hij later mee moest toekijken hoe de malaise zich doorzette bij Club Brugge, doet niets af aan zijn verdienste in de maanden ervoor. Ex-winnaar van de Gouden Schoen Preud’homme omschreef het wellicht nog het best. “Simon is nu niet beter dan in zijn eerste jaren bij Club. Maar hij heeft het in 2022 meer kunnen tonen, omdat dit Club een beetje te veel kansen weggeeft. Kijk, het is simpel: als een keeper geen werk krijgt, kan hij de Gouden Schoen niet winnen.”

Werk had hij het afgelopen jaar genoeg. Mignolet is sinds woensdagavond een zeldzaamheid in de moderne voetballerij.

Vanaf nu kan hij de Gouden Schoen in zijn kast zetten. Hij zal een prominente plaats krijgen. “Ik was een hele avond rustig, tot de trofee van de vrouwen werd uitgereikt”, lachte Mignolet na afloop. “Dan kwam het toch dichtbij, hé. Man, ik ben heel erg gelukkig. Ik kan niet blijer zijn dan op dit moment. Het feit dat ik deze trofee nu vastheb, koester ik voor de rest van mijn leven.”

Bij zijn terugkeer naar België in 2019, zat de Gouden Schoen altijd in het achterhoofd van de doelman. “Ik dacht altijd: ‘dit kan het verhaal nog mooier maken’. Dat ik erin geslaagd ben, is ergens wel een opluchting, hoor. Dat de voorsprong historisch groot is, maakt het nog leuker.”

Hij is de zesde keeper die tot Gouden Schoen gekroond werd. En passant bedankte hij zijn familie, zijn ploegmaats - “ze houden me scherp” - en zijn twee kindjes. “Zij zorgen ervoor dat ik het voetbal af en toe kan vergeten.”

Volledig scherm Mignolet met de hoofdtrofee en trofee van 'Beste doelman van het Jaar'.

En helemaal op het einde had hij het ook nog over zichzelf. “Ik ben een keikop en dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier nu sta. “Ik heb al veel tegenslagen gekend in mijn carrière. Maar iets in mijn hoofd zorgt er altijd voor dat ik blijf doorgaan. Ik spreek niet over mijn armen of over mijn benen. Maar wel over het mentale aspect.”

Mignolet grijnsde eens toen we zeiden dat één doelman de Gouden Schoen al twee keer heeft gewonnen. “Ik ga zeker niet op mijn lauweren rusten. Maar dit evenaren wordt moeilijk. Zeker omdat mijn carrière niet zó lang meer gaat duren.”

Zoontjes Lex en Vin mogen fier zijn op hun papa. Vrouw Jasmien, broer Wouter en zijn ouders zijn dat evenzeer. De stad Sint-Truiden heeft er een Gouden Schoen bij. Club Brugge ook.

KIJK. Zo reageert Mignolet, aan de zijde van zijn moeder, op z’n triomf

GOUDEN SCHOEN 2022: de eindstand

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 684

2. Casper Nielsen (Union/Club Brugge) 233

3. Mike Trésor (KRC Genk) 163

4. Teddy Teuma (Union) 127

5. Deniz Undav (Union) 112

6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110

7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106

8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91

9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63

10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39

11. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) 29

12. Dante Vanzeir (Union) 16

13. Bilal El Khannous (KRC Genk) 13

14. Junya Ito (KRC Genk) 12

Joshua Zirkzee (Anderlecht) 12

16. Christian Burgess (Union) 11

17. Clinton Mata (Club Brugge) 10

18. Toby Alderweireld (Antwerp FC) 8

Hugo Cuypers (KV Mechelen/AA Gent) 8

Ferran Jutglà (Club Brugge) 8

Daniel Muñoz (KRC Genk) 8

22. Noa Lang (Club Brugge) 7

Anthony Moris (Union) 7

Rob Schoofs (KV Mechelen) 7

25. Laurens De Bock (Zulte Waregem) 6

26. Nicolas Raskin (Standard) 5

27. Raphael Onyedika (Club Brugge) 4

Alhassan Yusuf (Antwerp FC) 4

29. Victor Boniface (Union) 3

Julien De Sart (AA Gent) 3

Mory Konaté (Sint-Truiden) 3

Michael Ngadeu (AA Gent) 3

Joseph Paintsil (KRC Genk) 3

Mats Rits (Club Brugge) 3

Kamal Sowah (Club Brugge) 3

Jelle Vossen (Zulte Waregem) 3

37. Casper De Norre (OHL) 2

Vincent Janssen (Antwerp FC) 2

Mathieu Maertens (OHL) 2

Kristian Thorstvedt (KRC Genk) 2

41. Emmanuel Agbadou (Eupen) 1

Louis Bostyn (Zulte Waregem) 1

Christian Brüls (Sint-Truiden) 1

Zeno Debast (Anderlecht) 1

Ritchie De Laet (Antwerp FC) 1

Michael Frey (Antwerp FC) 1

Sergio Gómez (Anderlecht) 1

Mario González (OHL) 1

Christian Kouamé (Anderlecht) 1

Radja Nainggolan (Antwerp FC) 1

Bart Nieuwkoop (Union) 1

Federico Ricca (OHL) 1

Mbwana Samatta (KRC Genk) 1

Yari Verschaeren (Anderlecht) 1

Anass Zaroury (Charleroi) 1

Volledig scherm Een zoen voor zijn vrouw Jasmien Claes. © Photo News

KIJK. Geweldige Mignolet in 0-1-zege tegen Anderlecht in oktober

Volledig scherm Simon Mignolet en Nicky Evrard, Gouden Schoen-winnares voor de vrouwen. © PN

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.