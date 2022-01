Radja Nainggolan in opmerkelijk interview op Gouden Schoen: “Als Noa Lang hand voor de mond houdt, denk je toch: ‘Wat doet die allemaal?’”

Radja Nainggolan voelt zich goed bij Antwerp, zo gaf hij aan. Vooral zijn rol als voortrekker én mentor van enkele jongeren ligt hem. “Hen doen openbloeien is ook mijn taak”, zei de ex-Rode Duivel, die terugblikte op de voorbije maanden. “Het is hier moeilijker voetballen dan verwacht. Het spel gaat meer op en neer dan in Italië. Op fysiek vlak was het wat moeilijker voor mij, maar ik kom stilaan in mijn goeie vorm. Ik moet ook zeggen: in België spelen veel talenten. Kijk, ik beoordeel enkel op wat ik zie op het veld. En ik moet zeggen: Xavier Mercier heb ik tegen ons héél goed zien spelen. Dat was de eerste jongen waarvan ik zei: ‘Die kan echt wel sjotten’. Maar er zijn veel goeie spelers...”, waarop Nainggolan ook doelde op Charles De Ketelaere en Noa Lang.