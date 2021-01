POLL. Wie wordt volgens u de opvolger van Hans Vanaken?

Gouden Schoen Is Losada de echte vedette van Beerschot? “Hij doet het fantas­tisch, maar spelers zijn belangrij­ker dan de trainer”

10 januari Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse namen in een speciale Gouden Schoen-aflevering van ‘Top of the League’ 10 stellingen onder de loep. Stelling 6: Losada is de grootste vedette van Beerschot.