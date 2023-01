POLL. Kies hier uw favorieten voor het Gala van de Gouden Schoen en win een gesigneerd shirt van de Rode Duivels

Niet alleen de winnaars op het Gala van de Gouden Schoen, maar ook jij kan volgende woensdag in de prijzen vallen. Pronostikeer mee en voorspel alle winnaars in elke categorie. Wie weet komt een uniek gesigneerd shirt van de Rode Duivels dan wel jouw richting uit. Zij die nog wat inspiratie willen opdoen, kunnen onder het deelnameformulier de favorieten per categorie nog eens overlopen.

KIJK. Wie wint op 25 januari de Gouden Schoen?

Wie klopt topfavoriet Mignolet?

Gaat de Gouden Schoen voor het eerst sinds 1989 nog eens naar een doelman? Simon Mignolet wordt door velen getipt als topfavoriet bij uitstek. De Club Brugge-doelman kende een heel constant jaar met als orgelpunten cruciale saves in de Champions’ Play-offs en de Champions League.

De vraag is wie het sluitstuk van Club kan bedreigen? Tarik Tissoudali was sterk in de eerste helft van het jaar, maar was sinds de zomer zwaar geblesseerd. Van titelverdediger Paul Onuachu kunnen we het omgekeerde zeggen: nergens in de eerste helft van 2022, nu weer aan de lopende band scorend.

Vraag is of de mannen van Union op genoeg stemmen kunnen rekenen voor hun prestaties, die net niet beloond werden met een prijs. Dan denken we aan Dante Vanzeir, Deniz Undav en Teddy Teuma. En hoe scoren de Genkies van het najaar: met name Bryan Heynen, Mike Trésor en - waarom niet - Bilal El Khannouss.

Er is ook stevige concurrentie vanuit de eigen rangen voor Mignolet. Casper Nielsen presteerde uitstekend bij Union en deed het ook na zijn transfer naar Club meer dan goed. Hans Vanaken won de Gouden Schoen al twee keer en met Noa Lang kan alles en niets tegelijk.

Topkandidaten Gouden Schoen • Bryan Heynen (Racing Genk) • Simon Mignolet (Club Brugge) • Casper Nielsen (Club Brugge) • Paul Onuachu (Racing Genk) • Mike Trésor (Racing Genk) • Teddy Teuma (Union) • Tarik Tissoudali (AA Gent) • Dante Vanzeir (Union) Volledig scherm Simon Mignolet. © Photo News

Wullaert voor een vierde?

Tessa Wullaert is altijd topfavoriete om een Gouden Schoen te winnen, alleen haalde ze in het verleden daarom niet altijd haar slag thuis. Sinds de invoering van de vrouwelijke variant in 2016 won Wullaert drie keer (2016, 2018 en 2019). Dat betekent dat er dus ook al drie keer een andere winnares was. Janice Cayman bekroonde in 2017 en 2021 haar goeie prestaties bij respectievelijke Montpellier en Olympique Lyon. Doet ze dat opnieuw?

Tine De Caigny staat als ex-winnares ook altijd op het lijstje met topkandidates. Nieuw is Nicky Evrard. Zij kan als betrouwbaar sluitstuk bij OHL en de Red Flames misschien Simon Mignolet achterna gaan. Ze zou in elk geval de eerste doelvrouw zijn op de erelijst van de Gouden Schoen.

Topkandidates Gouden Schoen vrouwen • Janice Cayman (Olympique Lyon) • Tine De Caigny (Hoffenheim) • Nicky Evrard (OHL) • Tessa Wullaert (Fortuna Sittard) Volledig scherm Tessa Wullaert. © Photo News

De meest open categorie

Met Charles De Ketelaere was de Belofte van het Jaar de voorbije twee edities een binnenkopper op het Gala van de Gouden Schoen. Dat is het nu een pak minder. Verschillende spelers die in 2022 exact 21 jaar of jonger waren, speelden zich in de kijker. Vooral Maarten Vandevoordt, Matisse Samoise en Zeno Debast toonden zich het hele jaar rond vaste waarden voor hun clubs.

Verder vooral mannen die na de zomer uitblonken. WK-ganger Bilal El Khannouss van Racing Genk, die met Marokko indruk maakte op het WK in Qatar, springt eruit. Abakar Sylla viel op met zijn onverzettelijkheid in de Champions League en de jongste weken traden vooral Arthur Vermeeren en Maxim Decuyper op de voorgrond. Kunnen zij verrassen op basis van één stemronde?

Topkandidaten Belofte van het Jaar • Zeno Debast (Anderlecht) • Bilal El Khannouss (Racing Genk) • Abakar Sylla (Club Brugge) • Arthur Vermeeren (Antwerp) • Maarten Vandevoordt (Racing Genk) Volledig scherm Maxim De Cuyper in duel met Bilal El Khannouss. © BELGA

Een uitgemaakte zaak?

Wat voor de Gouden Schoen geldt, dat geldt voor Doelman van het Jaar nog meer. Simon Mignolet is na zijn prestaties in 2022 de torenhoge favoriet. Met drie onderscheidingen is hij bovendien al recordhouder in deze nevencategorie op het Gala van de Gouden Schoen. De prijs voor Doelman van het Jaar werd sinds 2013 ingevoerd, nooit won iemand meer dan Mignolet. Volgt straks een vierde triomf?

Voor concurrentie moeten we vooral naar Jean Butez kijken die bij Antwerp een onbetwistbare sterkhouder is. Verrassend genoeg is Arnaud Bodart bij Standard de doelman die dit seizoen voorlopig de meeste clean sheets liet noteren. Maarten Vandevoordt werd voorlopig het minst gepasseerd, terwijl Anthony Moris een inherent onderdeel is van het succes bij Union. Maar is dat allemaal genoeg om Mignolet van zijn troon te stoten?

Topkandidaten Doelman van het Jaar • Arnaud Bodart (Standard) • Jean Butez (Antwerp) • Simon Mignolet (Club Brugge) • Anthony Moris (Union) • Maarten Vandevoordt (Racing Genk) Volledig scherm Jean Butez. © Photo News

Titel een must?

De man die Club Brugge kampioen maakte, zit ondertussen op de schop bij Ajax. De man die Club naar een historische achtste finale in de Champions League loodste is ook al weg. Kunnen Carl Hoefkens en Alfred Schreuder met uitschieters genoeg punten in het laatje brengen om zich tot Coach van het Jaar te kronen? Of doet Hein Vanhaezebrouck het met bekerwinst?

Feit is dat op Wouter Vrancken na geen enkele trainer een heel jaar door indruk maakte. Karel Geraerts werd pas sinds de zomer voor de leeuwen geworpen bij Union, terwijl Felice Mazzu na zijn overstap naar Anderlecht weer niet kon bevestigen aan de top van het Belgische voetbal. Al is de Italo-Belg wel de enige op de erelijst van Coach van het Jaar die wist te winnen zonder de landstitel in de wacht te slepen. Doet hij het nog eens?

Topkandidaten Coach van het Jaar • Karel Geraerts (Union) • Felice Mazzu (Union/Anderlecht) • Alfred Schreuder (Club Brugge) • Hein Vanhaezebrouck (AA Gent) • Wouter Vrancken (KV Mechelen/Racing Genk) Volledig scherm Karel Geraerts. © BELGA

Courtois of De Bruyne?

Van drievoudig laureaat Eden Hazard zal het wellicht niet meer komen en dus staan Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne op eenzame hoogte als Beste Belgen in het buitenland. Vooral Courtois heeft er een boerenjaar opzitten. Titel gepakt met Real, beslissend in de finale van de Champions League, beste doelman ter wereld. Kevin De Bruyne zet daar een titel tegenover en de onofficiële status van beste middenvelder ter wereld.

Waren er geen andere Belgen die het mooie weer maakten in het buitenland? Zeker wel. Yannick Carrasco bewees bij Atlético bij vlagen weer het slangenmens te zijn van bij z'n eerste passage. Leandro Trossard maakte dan weer indruk bij Brighton. En wat met mannen als Arthur Theate, Amadou Onana en Loïs Openda? Het antwoord op woensdag 25 januari.

Topkandidaten Beste Belg in het buitenland • Yannick Carrasco (Atlético Madrid) • Thibaut Courtois (Real Madrid) • Kevin De Bruyne (Manchester City) • Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion) • Arthure Theate (Stade Rennes)

Volledig scherm Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. © AFP, BELGA

