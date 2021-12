POLL. De favorieten krijgen vandaag een laatste kans om zich te tonen: wie moet volgens u de Gouden Schoen winnen?

“Wat ik vorig jaar deed, is straffer dan wat anderen nu doen”, laat Paul Onuachu optekenen in een interview met HLN. Een stevige verwijzing naar het Club-trio Lang-De Ketelaere-Vanaken en meteen ook een sollicitatie naar een eerste Gouden Schoen. Onuachu en ploegmaat Ito en de tridente van blauw-zwart: dat lijken inderdaad de grootste kanshebbers om op 12 januari de felbegeerde trofee te winnen. Of geeft u toch de voorkeur aan Dante Vanzeir en Deniz Undav, die met promovendus Union aan de leiding staan in de Jupiler Pro League? Vandaag krijgen de favorieten een laatste kans om hun kandidatuur in de verf te zetten. Wie verdient volgens u de Gouden Schoen? Laat het ons weten in onderstaande poll!