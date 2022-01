Op zoek naar de Deense roots van Onuachu: “Het klikte tussen Paul en ons zoontje van 6. Voor allebei was alles nieuw”

Gouden Schoen HLN SPORTCAST. “Het karakter van Noa Lang gaat hem punten en misschien wel de Gouden Schoen kosten”

Nog twee keer slapen. Wie past dé Schoen? De Heilige Drievuldigheid van Club Brugge? Die goedlachse reus van Racing Genk? En wat met die twee musketiers van Union Saint-Gilloise? Nooit eerder zijn zoveel stemformulieren bij onze deurwaarder beland als dit jaar. Het wordt bloedstollend en onvoorspelbaar en daarom blikken we in HLN Sportcast vooruit op deze 68ste editie. In het fragment hieronder: de kansen van Noa Lang, zowel dribbelkont als driftkikker van Club.

6:32