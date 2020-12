Onze Genk-watcher houdt pleidooi voor Onuachu als Gouden Schoen: “‘The Giant’ kreeg zelfs complimenten van Jürgen Klopp”

Gouden Schoen QUIZ. Hoe scoor jij op onze grote Gouden Schoen-quiz?

14 januari De 66ste Gouden Schoen is in aantocht. Om ons ongeduld tot het ‘moment supême’ nog even te sussen, schotelen we de specialisten onder u tien vragen voor. Hoeveel haal jij op onze Gouden Schoen-quiz?