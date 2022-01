Onuachu zet Brugse medefavorieten flinke hak en bezorgt Racing Genk eerste Gouden Schoen in 20 jaar

Ons geheugen - en zeker dat van de volgers van de malle draaimolen die Koning Voetbal heet - is kort. En dan behoort die fantastische eerste jaarhelft van Onuachu snel tot het verleden. Toen hij samen met Ito, Bongonda en Thorstvedt alles kapotspeelde. Toen hij twintig keer scoorde, waaronder 4 goals in 5 matchen in play-off 1. Toen hij met Genk na winst tegen Standard de Belgische beker won. Toen hij al verkozen werd tot ‘Profvoetballer van het Jaar’. Toen een megatransfer in de maak leek. Minstens 25 miljoen euro wou Genk voor de topschutter. Maar vertrekken deed ie niet. Te weinig concrete interesse. We hebben zo’n vermoeden dat dit na vanavond in de zomermercato van 2022 een ander verhaal wordt. Onuachu, zoals steeds even minzaam bij VTM Nieuws: “Ik geloof dat wat moet gebeuren, zal gebeuren.”