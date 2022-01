Noa Lang vindt dat híj Gouden Schoen verdiende: “Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik”

Het klopt dat niemand in 2021 beslissender was dan Noa Lang, als je zijn doelpunten en assists optelt. Bij z’n 223 punten uit de eerste ronde kwamen na de zomer evenwel amper 49 punten bij. “Da’s raar”, grijnsde Lang. Waarna het heel even over zijn ‘maniertjes’ ging. “Ach, ik ga niet veranderen. Ik ben wie ik ben. Zie hoe ver ik het daardoor al gebracht heb. (denkt) Ik had deze Gouden Schoen wel verdiend, vind ik.”

Een knuffel van voorzitter Bart Verhaeghe – naast een hand van Vincent Mannaert – was zijn deel. “Wat hij zei? Dat we nog vier maanden hebben om kampioen te worden. Let maar op. Kwaad ben ik niet, nee. Ik denk dat iedereen weet wie eigenlijk de beste voetballer is. En dat ben ik”, knipoogde Lang nog. Hij postte even later op zijn Instagram-verhaal dat hij “trots is op zichzelf. Wat de anderen ook zeggen”.