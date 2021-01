Na meer dan halve eeuw maken 2 ‘Antwerpenaren' kans op ‘de Gaawe Schoeng’: “De grootste schande is dat Juan Lozano nooit gewonnen heeft”

Gouden Schoen Wie bezet plaatsen 8 tot en met 6 in uitslag van Gouden Schoen?

6:00 Dat 2020 een hoogst ongewoon voetbaljaar was, is duidelijk. Maar corona of niet, op woensdag 13 januari wordt de 67ste Gouden Schoen uitgereikt tijdens een rechtstreekse uitzending op VTM en HLN.be. Voor het eerst in de geschiedenis van dé voetbaltrofee van het land maken we de uitslag gaandeweg bekend. Vandaag kennen we de plaatsen 8, 7 en 6.