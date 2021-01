Moet Mignolet toch nog eens naar het buitenland? Mulder: “Hij verdient bij Club buitensporig veel”, Keygnaert: “Maar is hij niet te goed voor België?”

In tegenstelling tot Vanaken hoeft Mignolet die stap niet te zetten”, zegt Marc Degryse - die ook vindt dat de doelman de beste Bruggeling van 2020 was. “Bij middenmotors in Spanje, Duitsland of Italië zal hij geen Champions League spelen. Hij is gelukkig in België bij zijn familie. En hoeveel betaalt Club Brugge? Een miljoentje of vijf.” Mulder beaamt. “Dat is echt buitensporig veel. Ik zou daar zo content mee zijn. En je moet Club niet gaan degraderen, het is een geweldige club.”