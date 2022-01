Marc Degryse in HLN Sportcast: “De Ketelaere kan doorgroeien tot de absolute top, niet aan twijfelen”

Real Madrid, Manchester City, Juventus... De naam van Charles De Ketelaere prijkt intussen op de lijstjes van zowat alle Europese topclubs. Waar mag ‘CDK’ van dromen? “Het is misschien nog wat vroeg om zo ver vooruit te kijken, maar ik denk dat hij nuchter genoeg is om de juiste tussenstappen te maken”, aldus Jaques. “Als hij meteen voor de top kiest, zal hij daar goeie redenen voor hebben. Ik denk dat hij goed begeleid wordt en kritisch genoeg is. Waar hij gaat eindigen? Dat weten we niet. De jonge Kevin De Bruyne had veel kwaliteiten, maar dat hij zo ging presteren bij Manchester City... Dat is altijd een beetje koffiedik kijken.”