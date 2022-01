Lukaku, opnieuw Beste Belg in het Buitenland, krijgt trofee onverwacht van Thierry Henry: “Deze zal ik niet stukmaken”

Het seizoen 2020/21 was zijn beste ooit. Met 24 goals in 36 wedstrijden, waarvan 13 na Nieuwjaar, had Romelu Lukaku een belangrijk aandeel in de titel van Inter, waar de hele ploeg rond ‘Big Rom’ was opgebouwd. Lukaku werd er ook een completere spits, zo leerde z’n statistieken: nooit in zijn carrière creëerde hij zoveel kansen.