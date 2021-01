Lukaku lacht om gebroken trofee en herhaalt wens te eindigen bij Anderlecht: “En niet als versleten speler”

Na twee keer Courtois, twee keer De Bruyne en drie keer Eden Hazard werd Lukaku een eerste keer verkozen tot ‘Beste Belg in het Buitenland’. “Een hele eer om tussen die namen te staan”, vindt Lukaku. “Vooral omdat het spelers zijn waarvan ik veel geleerd heb. Het is dankzij hen dat ik hier nu sta. Ik voel me op dit moment van mijn carrière prima. Zowel bij de Duivels als bij Inter, waar de coach alles in functie van mij ziet.”

Of deze trofee de eerste is van velen? 2021 kondigt zich veelbelovend aan. Met Inter in de race voor twee trofeeën (scudetto en Coppa Italia), met België een van de kanshebbers op EK-goud. “Ik vind dat we bij de Duivels als ploeg meer matuur zijn. Op het WK in Rusland werden we geroemd om ons mooi voetbal, maar die verloren halve finale tegen Frankrijk was toch een les. Dat we ook lelijke matchen moeten winnen. Dat hebben we in de voorbije Nations League toch getoond. Niet altijd even goed gespeeld, wel telkens gewonnen.”