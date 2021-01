Lukaku is ‘Beste Belg in het Buitenland’ en wordt verrast door Intercoach Conte, die trofee laat vallen

Of hij niet even iets kon inspreken voor de kinderen van de Inter-academie? De verrassing op het gezicht van Lukaku is groot, wanneer hij plots Dries Mertens op de autocue voor hem ziet opduiken. Met de boodschap dat niet ‘Ciro’ zelf (hij eindigde als vierde) maar Lukaku de trofee van ‘Beste Belg in het Buitenland’ heeft gewonnen. Een resem felicitaties volgen. Tielemans: “Je bent een beest op het veld. Dit is de eerste van vele trofeeën. Hopelijk volgt er komende zomer al eentje.” Of Vinnie Frans, zijn jeugdvriend: “Je hebt het niet makkelijk gehad, we hadden alleen elkaar en de bal. (lacht) Misschien was dat wel je geluk, want er is niemand die in zijn jeugd zoveel geoefend heeft.”