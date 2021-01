LIVE. Wie gaat met 67ste Gouden Schoen aan de haal? Van Himst: “Het wordt een race tussen Refaelov en Holzhauser”

Gouden Schoen Is Nmecha een betere spits dan Jan Mulder? “Neem hem weg en Anderlecht heeft een zéér groot probleem”

7 januari Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse namen in een speciale Gouden Schoen-aflevering van ‘Top of the League’ 10 stellingen onder de loep. Stelling 1: Nmecha is een betere spits dan Jan Mulder. “Het is ondoenlijk om hem met mij te vergelijken”, aldus de Nederlander. “Dat is de Middeleeuwen afzetten tegen de 21ste eeuw. Maar hij is in elk geval een geweldige spits. Wat mij betreft kan Anderlecht hem maar beter houden.”