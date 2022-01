LIVE. Kersvers Gouden Schoen Onuachu begint ‘day after’ met champagneontbijt, daarna volgt training met Genk

Gouden SchoenPaul Onuachu (27) werd gisteren de grote triomfator van het Gala van de Gouden Schoen. Maar daar blijft het niet bij, want ook vandaag zitten we in het spoor van de Nigeriaanse spits van Racing Genk. Volg de ‘day after’ van Onuachu op de voet in onderstaande liveblog.