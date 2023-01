LIVE GOUDEN SCHOEN. Topfavoriet Simon Mignolet of toch een verrassing? Hier mis je niets van de aanloop naar het Gala in Antwerp Expo

Gouden Schoen Na 33 jaar nog eens een Gouden HANDschoen? Onze chef voetbal blikt vooruit naar wat zich als een zeldzame avond aankondigt

Dat Simon Mignolet vanavond op het 69ste Gala van de Gouden Schoen toetreedt tot ‘Dé Vijf’, daar is nog weinig twijfel over. “Hij zat nog in de pampers toen Preud’homme in 1989 als laatste doelman met zijn tweede Schoen stond te pronken, in een restaurant op de Grote Markt in Brussel. Van een gala was nog niet eens sprake”, zo schetst onze chef voetbal Niels Poissonnier het contrast met z'n voorganger. Maar wat met de nevencategorieën? Want de Gouden Schoen durft wel vaker te verrassen...

