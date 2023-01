LIVE GOUDEN SCHOEN. Meteen raak voor Mignolet, die al op gouden loper tot ‘Doelman van het Jaar’ wordt gekroond

Gouden Schoen IN BEELD. Deze voetbal­vrou­wen maakten grote sier op de rode loper: “Op een avond als deze mag het al eens sexy zijn”

Voor een Tequila Sunrise moest je gisteren niet in Ibiza zijn, wel in de Antwerpse Expo voor de rode loper van de Gouden Schoen. Met subtiele blote tinten, glinsterende eyecatchers en sexy zwart draaiden voetbalvrouwen de dresscode ‘cocktail’ als geen ander rond hun vinger. De voetballers kozen dan weer voor de charme van een klassiek maatpak, doorgaans in zwart, soms in petroleumblauw of gedurfd Peaky Blinders-stijl. Geniet vooral mee van onze eigen Oscaruitreiking der WAG’s.

13 januari