Lior Refaelov, vorig jaar winnaar van Gouden Schoen: “Wie mijn opvolger wordt? Dan ga ik voor De Ketelaere”

Gouden SchoenWoensdag wordt de 68ste Gouden Schoen uitgereikt. Lior Refaelov, de winnaar van vorig jaar, is deze keer geen kanshebber om de trofee te pakken. Wie dan wel? “Ik denk dat het een van de jongens van Club Brugge wordt”, aldus de Israëliër. “Lang was de beste speler in de eerste helft van 2021. Maar als ik moet kiezen over het hele jaar, dan ga ik voor De Ketelaere. Vergeleken met Lang heeft hij niet elke vijf minuten aandacht nodig. Hij is veel matuurder in zijn spel.”