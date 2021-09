Lior Refaelov straalt met Gouden Schoen naast Adrian, Mia en Gal: “Emotioneel, zij betekenen alles voor mij”

Achteraf sprak Refaelov bij VTM Nieuws. “Ik sta hier met gemengde gevoelens. We hadden de controle over de wedstrijd. Dit was een geweldige kans om op de tweede plek in de rangschikking te komen, op één punt van Club Brugge. Helaas lukte dat niet. Maar het is nog een lang seizoen. We blijven gaan. Als we de kleine foutjes eruit kunnen halen die nog te vaak voorkomen, dan worden we top.” Refaelov was belangrijk met een penaltytreffer. “Ik was een beetje nerveus na mijn gemiste strafschop tegen Vitesse. Maar ik trapte raak.” Over zijn Gouden Schoen: “Het was emotioneel om hem te ontvangen samen met mijn vrouw en kinderen. Ze betekenen alles voor mij. De Gouden Schoen is de kers op de taart voor mijn carrière in België.”