Lior Refaelov, de dag na zijn triomfocht: “Blij dat ik zoveel mensen gelukkig maak”

Gouden Schoen Na 10 jaar wachten eindelijk individue­le trofee voor Lukaku: de kleine is groot geworden

9:01 Bravo, bravo. Met een smoesje was Romelu Lukaku (27) naar het Inter HQ in Milaan gelokt. Hij verwachtte filmopnames voor een kinderkamp. Onverwacht kreeg hij uit handen van Antonio Conte zijn eerste trofee voor Beste Belg in het Buitenland. Onbewust riep dat herinneringen op aan de Gouden Schoen van 10 jaar geleden.