KIJK LIVE. Mignolet en De Ketelaere eindigen naast het podium - Vanaken, Lang of Bongonda maakte ‘Goal van het Jaar’

Gouden Schoen Wint Kompany op een dag de trofee ‘Trainer van het Jaar’? “Áls hij kampioen wordt met Anderlecht, zal meteen de deur opengaan bij Man City”

9 januari Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse namen in een speciale Gouden Schoen-aflevering van ‘Top of the League’ 10 stellingen onder de loep. Stelling 5: Kompany wint op een dag de trofee ‘Trainer van het Jaar’.