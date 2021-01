KIJK LIVE. LIOR REFAELOV WINT!

De Brugse hegemonie is zo na vier jaar doorbroken, maar het is dus wel een speler met een blauw-zwart verleden die Hans Vanaken opvolgt op de erelijst. Een misschien onverwachte, maar daarom niet minder mooie winnaar. Eén die de slapende reus die Antwerp was tot voor zijn komst in de zomer van 2019, abrupt mee wakker schudde. En wie overigens dacht dat het tot een onvervalste, Antwerpse tweestrijd zou komen tussen ‘Rafa’ en ‘Rapha’ was er aan voor de moeite: de stemgerechtigden - die dus voor het eerst in de geschiedenis maar één stembulletin dienden in te vullen - beslisten dat de 67ste Schoen afgetekend naar het rode gedeelte van ‘t Stad gaat.