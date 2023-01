KIJK LIVE GOUDEN SCHOEN. Meteen dubbelslag voor Genk: Vrancken ‘Coach van het Jaar’, El Khannouss ‘Belofte van het Jaar’!

Wie wint de 69ste Gouden Schoen en kroont zich tot beste voetballer op de Belgische velden van 2022? Wordt het topfavoriet Simon Mignolet of krijgen we een verrassing? En wat in de nevencategorieën? Het Gala van de Gouden Schoen is LIVE te bekijken op VTM, of bovenaan deze liveblog!