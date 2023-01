KIJK. Groen met de G van glamour op de Gouden Schoen: “Hier is nul uur fitness aan voorafgegaan”

Groen een kleur van grasmatten? Bijlange niet. Groen met de G van glamour was het op de Gouden Schoen . Torenhoge stiletto’s, een vest van 2.500 euro en een rode loper vol geleende galajurken waarvan prijskaartjes liever geheim blijven: dit vertelden de WAG’s over hun outfit.

Maarten Vandevoordt en Yasmine Boukkra: “Samen aan de tekentafel met Nicky Vankets”

Yasmine werkt bij Merces Benz en is daarnaast ook model. Onder andere bij Nicky Vankets, die haar dus graag wou kleden voor de Gouden Schoen. “We hebben ons samen aan de tekentafel gezet. Hij stelde groen voor, wat volledig uit mijn comfortzone is.” Resultaat: een jurk met lange handschoenen, ouderwetse glamour met moderne details zoals de uitsnijdingen. Net als veel dames was Yasmine in het ongewisse hoe het verder moest: “Of ik dit mag houden? Dat is eigenlijk niet besproken. Soms is dat een geste, soms niet.” Keeper Maarten stak zijn 1m92 in een ferme vest van Balenciaga x Adidas, een samenwerking tussen de twee huizen. Prijskaartje: 2.500 euro. Ook voor de schoenen ging hij voor een hip merk, Bottega Veneta.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Het koppel met Paul Onuachu, de winnaar van vorig jaar, en zijn vrouw Tracy.

Volledig scherm © Photo News

Toby Alderweireld en Shani Van Mieghem: “Geleend bij Atelier ExC”

Juweelkleuren waren een trend: het groen van smaragden, maar ook dieprode en bordeaux tinten. Shani droeg ze in een jurk van Atelier ExC en combineerde met een tasje van Chanel. Trouw aan de filosofie van Atelier ExC-ontwerpster Ebru Sari, die bij navraag liever discreet wou blijven over de prijzen, werd het niet te bloot: wel een split, maar bovenaan aansluitend. Toby droeg een pak van Oger, de sponsor van Antwerp, ook bij de mannen werd er relatief weinig gekocht en veel gesponsord. Na jaren nomadenbestaan is het koppel sinds de zomer terug in België. “We kijken ernaar uit iedereen terug te zien of te ontmoeten.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Handshake voor Antwerp-doelman Jean Butez. © BELGA

Frank De Bleeckere en dochter Camille: “Papa draagt zijn Gouden Schoen-kostuum”

Een klassieker ondertussen, het vader-dochter uitje van Frank De Bleeckere en Camille. Voor de achtste keer al schitteren de twee zij aan zij op de rode loper van de Gouden Schoen. “Mijn echtgenote staat haar plekje met plezier af”, lacht Frank. “Camille en ik genieten echt van die quality time. Mensen kleden zich niet vaak meer op, hé.” Voor dochter Camille is de Gouden Schoen ook steevast een welgekomen pauze in de blokperiode voor haar studie rechten. Zaterdag heeft ze haar volgende examen. “Na dit jaar ben ik er eindelijk van af, dan hoef ik eens niét vroeg op na deze gala-avond.” Veel tijd was er tussen het studeren door niet om lang over haar outfit te twijfelen. “Een one shoulder-jurkje van onlineboetiek Asos, uit mijn kast geplukt”, lacht ze. “Ik heb er m’n eigen touch aan gegeven met een sjaal. Mijn clutch is ook op Asos gekocht, trouwens. Het is mijn Gouden Schoen-handtas, ik breng elk jaar dezelfde mee. Net als papa’s pak, da’s ook zijn Gouden Schoen-kostuum (lacht).”

Volledig scherm -BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR © BELGA

Zeno Debast en Leya: “Hier is nul uur fitness aan vooraf gegaan”

Niet Anderlecht-verdediger Zeno Debast, maar wel zijn kersverse vriendin Leya- de twee zijn sinds 9 maanden samen- deed hoofden draaien op de rode loper. Haar jurk liet weinig aan de verbeelding over: Leya toonde schouders, decolleté én buik. En aan die outfit gingen nul uurtjes fitness vooraf, fluistert ze ons toe. “Ik heb deze jurk heel last minute geleend van mijn nichtje. Ik zit pal in mijn examens communicatie, voor shoppen was er geen tijd. Mijn make-up? Die heb ik in de wagen naar hier gedaan. Toegegeven, ik twijfelde. Of deze jurk niet ‘too much’ was, vroeg ik aan Zeno. Maar ach, dit is een gala, dan is niks too much toch?” Leya’s handtas is overigens van Prada, de schoenen zijn Louboutins van tien centimeter hoog. Zeno koos voor schoenen van Louis Vuitton en droeg een op maat gemaakt pak dat hij kocht in Brussel.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Wouter Vrancken en Karen Pittomvils: “Na een paar dingen te passen, was het raak”

Wat u niet ziet: de mooie blote rug van het jurkje. Wat u wel ziet: een feest van pailletten in groen. Gekocht bij Pinko in Brussel en gecombineerd met zilveren sandalen. Daar ging allemaal wat wikken en wegen aan vooraf, aldus Karen: “Je wil je opkleden, maar toch ook weer niet té extravagant zijn”, vertolkte ze een evenwichtsoefening die wel meer dames uitvoerden. “Eigenlijk hoop je dat ene jurkje te vinden waarvan je in het pashokje meteen voelt: ‘Ja, DIT! Na een paar dingen te passen, was het raak.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Kyana Dobbelaere en zus Shani: “Phoeh, die jurk weegt veel”

“Phoeh, dat weegt!”, puft Kyana, terwijl ze haar lange glitterende jurk vol pareltjes in zijn plooi legt. “Ik denk dat ik minstens drie kilogram op de schouders heb.” De echtgenote van Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme, die in maart vorig jaar overleed, bracht haar zus Shani mee naar de Gouden Schoen. “En we hebben er eigenlijk wel zin in, we kennen hier nog veel volk.” Beide dames mochten net zoals heel wat andere vrouwen op de rode loper een jurk lenen van Ebru Sari van Atelier ExC. Kyana koos voor zachtroze en parelmoer, zus Shani voor pittig groen. Naar een kapster hoefden de twee alvast niet zoeken: Kyana is zelf kapster en nam het haar van haar zus onder handen.

Volledig scherm Kyana Dobbelaere (l) en zus Shani. © BELGA

Volledig scherm BELGA PHOTO KURT DESPLENTER © BELGA

Nicky Evrard en Shari Van Belle: “De winkel binnen gestapt met de woorden: help mij!”

Samen waren ze in Schilde naar boetiek Sally 4th geweest. “Ik ben niet met mode bezig, had dit adres van een vriend gekregen en ben daar zo ongeveer binnengestapt met de woorden: help mij!”, aldus Nicky. Dat resulteerde in een mooi wit pak van... “Euhm, ik weet het niet, kijk maar op het etiketje.” Het Italiaanse Liviana Conti. Partner Shari koos op hetzelfde adres voor een roze jurk van Notes du Nord, betaaldbare chique voor 230 euro, en combineerde met een clutch van Saint Laurent. “De kleding moesten we niet betalen”, verwijst Nicky naar de sponsordeal. Of we ze mogen houden? Daar gaan we nog eens over moeten onderhandelen.” (lacht)

Volledig scherm Nicky Evrard (r) en partner Shari Van Belle. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Paul Onuachu en Tracy Achaempong: “Jurk laten maken in Ghana en gekregen van mijn moeder”

Tracy kreeg haar jurk eigenlijk cadeau van haar mama. “Die was op bezoek in Ghana, ik heb haar gevraagd of ze daar iets op maat wou laten maken voor mij. Mijn maten heb ik doorgestuurd, samen met foto’s van jurken die ik graag zie.” Een gokje dat wonderwel lukt. “En ik moest niks betalen aan mijn moeder, zo zit onze familie nu eemaal in mekaar, dat doe je niet.” Tracy droeg er glinsterende pumps van Jimmy Choo bij, wat gevolgen had voor ex-winnaar Paul Onuachu. “Hij moést van mij ook schoenen met glitters dragen, deze zijn van Philipp Plein”, aldus Tracy. “Zodat we assorti zouden zijn.” Zijn pak komt dan weer uit Nigeria.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Steven Defour en vriendin Isabelle: “Als het mooi is, maakt het niet uit hoeveel het heeft gekost”

Stefen Defour en vriendin Isabelle gingen shoppen in Engeland. Steven voor een op maat gemaakt grijs pak van Signature Bespoke, Isabelle voor een aansluitende jurk van House of CB. “Heel last minute”, vertelt ze. Of ze graag wat uitgeeft aan een jurk voor een avond als deze? Steven grinnikt. “Als het mooi is, maakt het mij allemaal niet zoveel uit”, lacht hij. Een blik op de webshop van House of CB leert dat het allemaal binnen de perken blijft. Voor 250 euro shop je er al een galajurk. De handtas van Isabelle is een smaragdgroen exemplaar van Chanel, de schoenen zijn van Louboutin.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Wesley Sonck en Virginie: “Ik wist niet eens dat het bestond, lingerie die bij zo’n diep uitgesneden jurk past”

Virginie Van Mol schittert pittig en kleurrijk als altijd aan de zijde van Wesley Sonck. In een geleend jurkje dit keer, van ontwerpster Cilem Tunc. “Ik had een paar maanden geleden toevallig eens iets van haar gepast en dat zat meteen als gegoten. Die naam moet ik onthouden voor de Gouden Schoen, dacht ik.” Virginie kreeg voor de avond twee kleedjes toegestuurd. “Ook iets in het zwart, maar voor mij mag het wel wat kleur hebben. Het is ook helemaal niet zo duur. Ik denk dat deze normaal 250 kost.” Haar diep uitgesneden jurkje vraagt overigens om speciale lingerie. “Mijn vriendin heeft een lingeriewinkel, zij heeft me geholpen. Ik wist niet eens dat het bestond, iets wat hieronder paste (lacht).” Wesley, in een lichtgrijs pak van Boss, kijkt geamuseerd toe. “Ik moet alleen zorgen dat mijn kostuum er bij past.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Simon Mignolet en Jasmien: “Kostuum afgestemd en aangepast aan haar jurk”

Ook Jasmien kreeg een tijd terug een telefoontje van Ebru Sari van Atelier ExC. “Ik had al wel iets in mijn hoofd, ik wilde sowieso zwart.” Jasmien paste een zestal jurken, maar kwam telkens op het eerste exemplaar terug: een lang zwart galakleed, afgewerkt met veren om de schouders. En zoals het een echte heer betaamt, liet Simon vervolgens zijn pak op haar jurk afstemmen. “Het kostuum is van Hugo Boss, maar Atelier ExC zette er andere knopen op, bewerkte de revers en de zakken zodat ik perfect bij Jasmien pas.” Jasmiens handtas is van Isabel Marant, haar schoenen van Morobé. “Ik droeg ze vorig jaar ook al, maar toen zag niemand ze omdat mijn jurk erover hing”, lacht ze.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Anthony Moris en Magali Delvaux: “Aangenaam verrast met mijn gokje”

Op de Brusselse Boulevard de Waterloo ging Magali haar jurk bij Elisabetta Franchi halen. Als bediende in human resources en mama van twee kinderen, de jongste nog maar vijf maanden, mocht het op een zeldzaam avondje uit met Anthony eens wat méér zijn: “Daarom ging ik niet voor veilig zwart, maar groen. Een gokje, dus ik ben aangenaam verrast dat het een trendkleur blijkt te zijn. Mijn haar heb ik in een hoge paardenstaart gedaan, een snelle oplossing die toch iets feestelijks heeft, vond ik.”

Volledig scherm © Photo News

