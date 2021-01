Kampioen én koploper, maar geen plek op podium voor Club: “Voelen ons zeker geen verliezers”

Het meisje met het beste rapport van de klas moest alleen naar huis van het schoolbal. Club Brugge domineerde 2020. In een door corona verhakkeld jaar puurde Club 63 punten uit 29 duels. Genk, Anderlecht, Standard, Antwerp of Gent, niemand kwam in de buurt. En op enkele centimeters na stond Club in de 1/8ste finale van de Champions League. Een 16de landstitel mocht Bart Verhaeghe in de lente al in de prijzenkast bijzetten, een 15de Gouden Schoen blijft (nog even) uit.