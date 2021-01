Israëliërs Barda en Rosenthal over de Gouden Schoen: “Een grote eer voor hem én voor Israël”

Gouden SchoenFrom Israel with love. Landgenoten Ronny Rosenthal (57) en ­Elyaniv Barda (39) over Gouden Schoen Lior Refaelov. “Straf wat hij gepresteerd heeft.”

“Dit zal impact hebben in ons land, hoor.”

Van Tel-Aviv, over Eilat tot in zijn geboorteplaats Or Akiva, Haifa: de voetballiefhebbers in Israël zullen gisteren gejuicht hebben rond 23u45 plaatselijke tijd. Niets dan liefde voor hun landgenoot.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Gala werd er een Israëliër verkozen tot de beste voetballer in onze competitie.

Ronny Rosenthal volgde het Gala van de Gouden Schoen op televisie – “ik kan kijken naar alle Belgische zenders en ik was écht benieuwd” – en is fier op de prestatie van zijn landgenoot. De ex-speler van onder meer Club Brugge (1986-1988) en Standard (1988-1990) vindt dat de nieuwe Gouden Schoen zijn prijs verdient: “Ik volg de Belgische competitie van nabij omdat ik een deel van het jaar in Knokke woon en Lior was dit jaar heel regelmatig. ‘Consistency is key’ in zo’n verkiezing. Daar lag volgens mij de sleutel. Het is toch geweldig hoe hij het gedaan heeft?”

Zeg dat wel.

Refaelov was de voorbije maanden de X-factor van Royal Antwerp FC. Meer dan eender wie. Vierendertig jaar is hij intussen. Op natuurlijke klasse staat geen leeftijd. “Hij is weinig geblesseerd, verzorgt zijn lichaam. Lior heeft – vind ik – het volledige pakket. Een combinatie van kwaliteiten: clever, hardwerkend, tricky, slim, een uitstekende mentaliteit en goede voeten. Als hij simpel moet voetballen, doet hij dat. Maar hij kan ook voor een vleugje magie zorgen én Lior maakt ook belangrijke doelpunten. (denkt na) Ik heb soms contact met hem – he’s a good boy – en ik zal hem zeker persoonlijk feli­citeren.”

Volledig scherm Ronny Rosenthal (links). © Florian Van Eenoo photonews

Instant crush

Ook Elyaniv Barda vindt dat er niets valt aan te merken op de verkiezing van Refaelov. De ex-aanvaller van Racing Genk (2007-2013) noemt het “een grote eer voor hem én voor Israël”.

Toen Club Brugge ‘Rafa’ in 2011 naar België haalde – de Nederlander Adrie Koster was toen nog de coach –, zei Barda. “Ik heb Lior aangeraden om te kiezen voor Brugge. Dit is een competitie die bij hem past. Jullie gaan verliefd op hem worden.”

Het werd een instant crush. Het Laatste Nieuws liet de prestaties van de spelers destijds mee beoordelen door een computer. Na zijn eerste wedstrijd kwam Refaelov eruit als beste aanvaller.

Ruim tien jaar later mag hij zich de beste voetballer tout court noemen in de Jupiler Pro League.

Barda: “Hij heeft zich snel aangepast aan jullie land. Maar dat doet hij eigenlijk overal. In Haifa, in Brugge en ook in Antwerpen. Lior is net als ik een halve Belg. Hij heeft een open persoonlijkheid, is intelligent én stabiel – onderschat die karakteristiek niet. Wat hem zo goed maakt als speler? Lior ‘ziet’ voetbal en denkt snel. Bovendien kan hij op verschillende posities uit de voeten.”

Volledig scherm Elyaniv Barda in 2012 bij Racing Genk. © AP

Top 5

Zijn favorietenstatus was de voorbije weken ook doorgedrongen tot in Israël. “De kranten schreven erover”, zegt Barda. “Het heeft dus wel wat weerklank gekregen. En dat zal ook zo zijn na zijn overwinning. Dit is fantastisch.”

Rosenthal vult aan: “Het is een belangrijke prijs voor een voetballer. De mensen hier appreciëren hem enorm. Waar ik hem plaats in de geschiedenis van het Israëlische voetbal? Toch zeker in de top vijf. Daar heeft Lior zeker zijn plek. Weet je: toen Eli (Ohana, ex-KV Mechelen, red.) en ik in België voetbalden... Het was een andere tijd. Het moderne voetbal vergt meer van een prof. De concurrentie is zwaarder, je hebt meer atletisch vermogen nodig. Daarom vind ik het straf wat Lior presteert.”

Waar Rosenthal fijntjes aan toevoegt. “Ik hoop dat hij snel weer international wordt, we kunnen hem gebruiken.”

Voor hij daarover nadenkt, mag Rafa nog even genieten.

In zijn tweede thuisland. België en Refaelov, it’s a love story. Bezegeld met de mooiste Schoen.

Volledig scherm © Photo News