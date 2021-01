Is Clinton Mata de beste verdediger van België? Jan Mulder is fan: “Hij is beter dan Meunier”

“Ik ben een fan van Mata. Snel. Stevig. Goéde verdediger”, vindt Jan Mulder. “Hij kan overal spelen. Bundesliga, Premier League,... Ik vind hem beter dan Thomas Meunier.” Chef voetbal van Het Laatste Nieuws Stephan Keygnaert merkt op: “In de Champions League was hij altijd bij de beteren.” Marc Degryse: “Sinds hij in de driemansverdediging van Ivan Leko speelde, is hij enorm verbeterd. Hij heeft snelheid, kracht en is sterk in de duels, maar in Rome gaf hij wel een penalty weg. Ik vind wel dat hij een grote competitie aankan.” De drie heren zijn het er volmondig over eens: “Ja, Clinton Mata is de beste verdediger in België.” Al worden ook Vanheusden (Standard) en Delcroix (Anderlecht) genoemd.