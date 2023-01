INTERVIEW. Felice Mazzu, van ‘Trainer van het Jaar’ tot coach van Charleroi: “Ik had meer tijd en krediet moeten krijgen bij Anderlecht”

Gouden Schoen Lukaku, opnieuw Beste Belg in het Buitenland, krijgt trofee onverwacht van Thierry Henry: “Deze zal ik niet stukmaken”

Romelu Lukaku (28) volgt zichzelf op als Beste Belg in het Buitenland. De aanvaller, nu bij Chelsea, had vorig seizoen een groot aandeel in de landstitel van Inter. Hij kreeg z’n trofee uit handen van Thierry Henry (zie video).

12 januari